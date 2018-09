O 'Land Rober' sairá á rúa na súa nova tempada, que arranca esta noite na TVG

O Land Rober Tunai Show volta esta noite á Televisión de Galicia (TVG) e volverá dar que falar porque, por primeira vez, o programa sairá ás rúas. O show presentado por Roberto Vilar comezará á vez no estudio e nalgún sitio de Galicia en directo. Os espectadores deben estar moi atentos porque pode ser a súa vila. No arranque desta nova temporada, o programa recibirá a visita do actor Tamar Novas, que compartirá show cos polifacéticos David Perdomo e Sabela Arán. Pero isto non é todo. O programa non se despega da actualidade e mediará no caso dos zamoranos que queren converterse en galegos. Haberá novos personaxes, novos retos e novos xogos nun programa en que o público terá aínda máis protagonismo.

Pola súa banda, a CIG mostrou o seu "asombro e indignación" e reclamou que "se depuren responsabilidades" por afirmarse que "é mellor ver Land Rover ca pegarlle a unha vella" na promoción do programa. A CIG, que pide a inmediata retirada de dita promoción, lamenta que "a través do humor se minimice e desvirtúe a gravidade das actitudes de violencia machista e menosprecio ás persoas maiores".