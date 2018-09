Jaime Paz Molina: "Podría haber 150 pesetas en España con el 'chichón' de Franco de 1946"

El dictador Francisco Franco hizo modificar las monedas de una peseta de 1946, ya que en las primeras pruebas aparecía con un bulto en la parte posterior de la cabeza: corrigió cogote, ojo y papada. Esa moneda, acuñada como prueba aquel año, permitiría conocer las diferencias entra la que iba a ser la peseta original y la que finalmente tuvo cauce legal un año más tarde. El organizador de la Convención Numismática que se celebró en Vigo, Jaime Paz, expuso esa moneda, que encontró por casualidad en una caja de zapatos y cuyo valor actual supera los 3.000 euros.

-¿Dónde halló esa 'joya' histórica y cómo entendió que se trataba de una prueba?

-Hace muchos años que llegó a manos de mi padre. A mí, de forma casual, procedente de una caja de zapatos con unas 400 monedas de una peseta, así como de cinco y diez céntimos y una de 0,50 céntimos de níquel de 1949. Cuando llegan a nuestras manos, las estudiamos bien. Al principio pensé que era falsa por no tener en el cogote el típico 'chichón', un detalle por el que vulgarmente se identificaban. Esta pieza, diseñada por Mariano Benlliure, es la primera a la que se ponía el busto de Franco. Luego, tras descartar cualquier modificación, entiendo que al presentar la prueba con deformidades de la cabeza se ordenó la rectificación, con la cabeza más redondeada, la base del cuello con más inclinación y también se rectificó el ojo, abriéndolo más.

-¿Dónde está ahora esa moneda de prueba de peseta?

-Me han dejado exponerla y me pareció una oportunidad para que la gente la vea, pero forma parte de una colección particular.

-¿Podría haber más personas con estas monedas en sus casas sin saberlo?

-Que yo tenga conocimiento, habré visto dos auténticas en mi vida. Pero mi padre, investigador numismático, me comentó que auténticas habrá unas 150 en España. Ha habido muchas falsificaciones. Una moneda posterior, acuñada un año después, se ha utilizado para falsificar, soldándole un seis al año inscrito.

-Ustedes son expertos en detectarlas, ¿hay muchas?

-Ha habido falsificaciones de monedas hasta en época romana. Lo que ocurre es que hasta el siglo XVIII estaba prácticamente castigado con pena de muerte la falsificación, por el agravio que representaba al Estado.

-¿Qué más rarezas se pudieron observar en Vigo?

-Estuvieron expuestas monedas como un As de Octavio Augusto, del año 27 a. C acuñado en Lugo, que fue la primera moneda acuñada en Galicia, así como la ultima que se acuñó en Ferrol por la Reina Isabel II en la ceca de Xubia (Ferrol). Galicia es una tierra rica en acuñaciones, como en Tui (Tude) con acuñaciones de Recaredo, o medallas de la batalla de Rande hechas por los ingleses con la plata robada en Vigo a los galeones españoles.

-Más recientemente también hubo correcciones.

-La falta de la Y en la leyenda de la antigua pieza de 25 pesetas dedicada a Castilla y León en 1995, por un error del pantógrafo elevó su valor. El Banco de España las retiró y destruyó por las protestas de León y algunos falsificadores borraron la Y de las de curso oficial para hacerlas pasar por aquella rareza. Otra errata reciente de Correos, pero que salió públicamente este año, es un sello de León en el que estamparon la catedral de Burgos.

- ¿Son malos tiempos para los coleccionistas?

-Hoy en día, hacer una colección no es caro: se pueden adquirir monedas de hace dos mil años por 50 euros. Lo que marca el valor es el año de acuñación, el estado de conservación de la pieza y la dificultad para encontrarla, no es lo mismo que haya una tirada de diez millones de ejemplares que de 10.000.