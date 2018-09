La 1 emite hoy el "Concierto OT Bernabéu", el más multitudinario de su gira

Los 16 participantes de "OT 2017" regresan hoy (22.30 horas) a La 1 con la cita más multitudinaria de su gira: "OT Bernabéu", el concierto que ofrecieron en junio en el estadio Bernabéu de Madrid a beneficio de los 450 proyectos socio-deportivos de Integración, Educación y Cooperación de la Fundación Real. Y junto a ellos, cinco artistas de renombre internacional: Raphael, Luis Fonsi, Bustamante, Pastora Soler y Zahara.

Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireia, Marina, Ricky, Thalía, José Antonio y Mimi protagonizan esta cita, una nueva oportunidad para disfrutar de temas grupales como "Camina" o "La revolución sexual", las interpretaciones de "Shake it out" de Amaia, "What about us" de Miriam, o el éxito "Lo malo", de Ana Guerra y Aitana.