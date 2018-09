Ouka Leele: "Fue un artista increíble"

La fotógrafa Ouka Leele lamentó ayer la muerte de Ceesepe, de quien considera "deja un gran tesoro" con su estudio y al que considera un "Toulouse Lautrec" del que la gente "no se daba cuenta de que estaba" en Madrid. "A veces iba a su estudio y me preguntaba cómo no nos dábamos cuenta de lo que teníamos en Madrid. Ahí deja una auténtica obra de arte y me sigue pareciendo alucinante, su estudio es una obra de arte y deberían convertirlo en un museo", señaló. Ouka Leele aseguró que Ceesepe fue un artista "increíble en todo lo que hizo, en su forma de hacerlo y un trabajador inagotable".