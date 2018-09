Antonio García Teijeiro: "É moi bonito escoitar os aplausos a un libro de poesía escrito en galego"

O pasado venres dous Antonios, García Teijeiro e Reigosa, recolleron en Atenas un diploma polo libro "Lendo lendas, digo versos" (Xerais), asinado por ambos, un dos elixidos pola Lista de Honra do IBBY, Organización Internacional para o Libro Xuvenil. Era a segunda vez que o vigués Antonio García Teijeiro acadaba esa distinción, que xa recolleu fai vinte anos na India por "Na fogueira dos versos".

- En outubro cumprirase un ano dende que recibiu o Premio Nacional de Literatura Juvenil, tamén este ano foi Vigués Distinguido e agora este diploma, é doado afacerse aos aplausos?

-A min ilusióname fundamentalmente pola importancia que ten para a literatura galega. Creo que os que escribimos en galego temos ás veces moitas barreiras e que se recoñeza a ese nivel é moi difícil. É unha enorme satisfacción porque lle da un plus de importancia a escribir en galego, que ás veces é bastante difícil sabendo que parece que un é menos valorado e realmente non é así porque a literatura galega ten cada vez maior importancia. Teño que recoñecer que é moi emocionante subir alí e que poñan Spain pero tamén Galician. É moi bonito escoitar os aplausos das persoas a un libro de poesía escrito en galego. Hai que entender dunha vez por todas a importancia de ter un idioma como temos nós e estar moi orgullosos del.

- Non é o primero premio que recibe "Lendo lendas, digo versos".

-Este libro é moi especial, realmente sorprendente porque non hai nada igual na literatura galega. Son vinte lendas escritas por unha persoa como Antonio Reigosa, unha autoridade no campo da literatura tradicional, e despois eu fixen a miña lectura en verso. Costoume moitísimo, foi un traballo arduo, difícil, pero moi satisfactorio. E hai tamén unha terceira ollada que é a de Xosé Cobas, o ilustrador, que fai unha lectura plástica preciosa dun libro que tivo unha critica moi boa.

- É relevante un galardón a un libro escrito en galego pero máis se cadra tendo en conta que se trata de un libro xuvenil de poemas.

-Eu xa non podo concebir a miña vida sen escribir para mozos e nenos e nenas e estou abandonando a narrativa en favor da poesía. Considero que a poesía é fundamental no desenvolvemento das persoas. Por iso o feito de recibir un Premio Nacional foi para min milagroso, para empezar. Soamente tres libros de poesía acadaron o Premio Nacional dende os setenta. E que sigan valorando os meus traballos de poesía escrita en galego é algo que me emociona.

- Pesan os recoñecementos á hora de escribir? Engaden presión?

-Nos premios hai moito de lotería e non me podo queixar. Veñen cando veñen pero eu non escribín para eles. Escribo aquilo que sinto, o que me fai feliz e o que pode facer felices aos demais. Cando vas aos colexios e notas agarimo e o entusiasmo que provoca a poesía... Porque os adultos en xeral lle teñen medo pero aos rapaces encántalles cando se lles pon preto e para min ese é o premio mais importante. Intento facer unha obra honesta, auténtica e que teña un valor literario dende un respeto enorme cara os pequenos lectores. Hai xente que pensa que para os nenos vale todo e iso dóeme moito. Tamén dóeme que a xente minusvalore o traballo que facemos moitas personas que estamos dedicados a escribir para formar lectores e persoas.

- En que traballa agora?

-Este ano non tiven apenas tempo para escribir porque o Premio Nacional levoume a México, a Nova Iorque... a dar conferencias a moitos sitios. Estou comezando cun poemario, dándolle voltas e máis voltas. E agora vai saír o día 13 unha reedición dun libro precioso "Paseniño, paseniño" e tamén fixen unha reedición con unha ducia de poemas novos e cavilando moitísimo nos anteriores dun libro de poesía chamado "Ventos".