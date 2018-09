El Xurés cierra sus puertas

El mayor parque natural de Galicia cierra sus "portas" con el fin de la temporada estival. Como no se le pueden poner puertas al campo, quienes bajan la verja son los seis centros de interpretación repartidos por los otros tantos municipios que sirven de entrada al Xurés. Cada uno de ellos tiene una temática y ofrecen al visitante información sobre historia, etnografía, geología, fauna, vegetación... Enfocan desde distintas ópticas cómo explorar las casi 30.000 hectáreas que dominan la "raia seca".





Cuatro cosas que no te puedes perder

Senderismo : existen 130 kilómetros de sendas acondicionadas que dan lugar a 11 rutas y conectan con otros 11 miradores de espectaculares vistas.

: existen 130 kilómetros de sendas acondicionadas que dan lugar a 11 rutas y conectan con otros 11 miradores de espectaculares vistas. Biodiversidad : el parque alberga más de 150 especies de aves, destacando entre las más espectaculares el águila real o la perdicera. En los pastos es habitual encontrarse con corzos, cabras de montaña y vacas y caballos autóctonos.

: el parque alberga más de 150 especies de aves, destacando entre las más espectaculares el águila real o la perdicera. En los pastos es habitual encontrarse con corzos, cabras de montaña y vacas y caballos autóctonos. Yacimientos : además del campamento de "Aquis Querquennis", el Xurés alberga mámoas y los fantásticos 116 miliarios de la Vía Nova romana en Lobios.

: además del campamento de "Aquis Querquennis", el Xurés alberga mámoas y los fantásticos 116 miliarios de la Vía Nova romana en Lobios. Termas: además del balneario de Lobios están las termas del río Caldo, una piscina pública y gratuita de aguas curativas indicadas para dolencias reumatológicas, respiratorias, dermatológicas y digestivas.

Las "Portas do Xurés" se ubican en los seis concellos que sirven de entrada al parque natural:En Bande el mayor foco de atracción es el yacimiento de "Aquis Querquennis" , las ruinas de un campamento romano del siglo I quepor la Xunta. Su valor radica ser uno de los únicos asentamientos castrenses permanentes que se conocen en Galicia. En sus inmediaciones se hallan unas termas y una villa romana. Antes de visitar este enclave patrimonial hay que informarse sobre el nivel del agua del embalse de As Conchas, ya que parte de su superficie queda anegada varios meses al año. El centro de Calvos de Randín pone en valor la peculiar historia del "Couto Mixto", un espacio fronterizo entre España y Portugal que entre los siglos XII y XIX fue un territorio independiente constituido como una república federal formada por tres aldeas, en total, mil habitantes en 27 kilómetros cuadrados.Las "portas" de Entrimo, Lobios y Muíños se centran en el paisaje, la flora y el agua, respectivamente. Mientras que el de Lobeira pone el foco en la etnografía, preservando y dando a conocer las formas de vida tradicionales gallegas.Esta Reserva de la Biosfera alberga multitud de maravillas con las que deleitarse en sus 30.000 montañosas hectáreas, en su mayoría por encima de los 1.000 metros. Te proponemos cuatro cosas que no te puedes perder en el Xurés para que tomes nota para el año que viene: