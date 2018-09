Un amor juvenil trazado al margen de las barreras

En su nueva novela, el escritor Francisco Castro dedica una parte de sus agradecimientos a los que "suben todos los días el Himalaya sin oxígeno", la Asociación Alento de Dano Cerebral y la Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace) a quienes acudió para componer el personaje de su protagonista, Iris, y con las que emprenderá una ambiciosa gira.

La última novela del vigués Francisco Castro, "Iridium", que llegará a las librerías en los próximos días, narra una historia de amor y amistad juvenil pero también habla de injusticia, de discriminación y de dificultades. La protagonista es Iris, una joven que triunfa en Instagram pero a la que las redes sociales permiten ocultar que tiene una discapacidad fruto de un accidente de tráfico cuyas secuelas causaron un daño cerebral.

Al hilo de lo iniciado en 2009 con "Chamádeme Simbad", la entrañable historia de un abuelo con Alzhéimer, y "O neno Can" (2014), que en colaboración con Fina Casalderrey abordaba el drama de la pobreza infantil y la discriminación, Francisco Castro pone ahora con su nuevo trabajo el foco en las personas con daño cerebral y discapacidades en general de las que reivindica su derecho a amar, a sentirse amados, a tener deseo sexual y pasión. "Se ve como una especie de tabú el que una persona con discapacidad se enamore, tenga deseo sexual... como si fuese algo antinatural cuando no hay nada más natural que el deseo y el amor", remarca Castro, que para componer con fidelidad a su personaje principal se puso en contacto hace un año y medio con la Federación Galega de Dano Cerebral y la viguesa Asociación Alento. La idea,no obstante, ya rondaba por su cabeza desde hace cinco años.

"No quería caer en la demagogia ni hacer un libro lacrimógeno. Lo que pretende decir la novela es que todos somos absolutamente iguales, todos amamos, todos nos enfadamos, todos tenemos exactamente lo mismo en el corazón pero luego hay personas que no nos dejan vivir con libertad todo esto. Habla por lo tanto de la mirada de los otros, de cómo los demás nos ven", precisa el escritor.

Tras introducirse en el "día a día" de la asociación Alento de la mano de su director, Gonzalo Mira, el también director de Galaxia conoció a Andrea, una joven con daño cerebral que le ayudó a componer el personaje protagonista. "Hablamos durante horas de cómo es la vida de una chica adolescente, qué pasa cuando se sale de noche, cuando se anda por el mundo y además tienes ese problema añadido", relató Castro, que dedica el libro a la joven pero, subraya, "mi novela no es su historia".

"Iris no es Andrea y Andrea no es Iris. Hay muchísimas diferencias entre ellas, más que cosas comunes aunque las segundas son las que tienen valor: la juventud de ambas, su autonomía y su discapacidad", precisó Gonzalo Mira, de Alento, que puso a ambos en contacto porque a ella , tras contársela, "le pareció muy chula la idea".

El 80 por ciento de las personas con daño cerebral son personas de edad avanzada que han sufrido un ictus por lo que el caso de la joven Andrea y el de la ficticia Iris, con secuelas tras un traumatismo craneoencefálico, no es habitual pero tampoco infrecuente.

Por este motivo, Mira destaca la importancia de la novela juvenil, que aborda con naturalidad esta discapacidad de la que se habla poco. "Si vas en silla de ruedas o tienes movilidad reducida es algo muy evidente pero en una persona que tiene problemas de comprensión, de memoria o de atención hasta que la conoces no empiezas a detectar esos problemas aunque es la primera causa de discapacidad en mujeres. No se habla lo suficientemente de ello", sostiene.

Lo mismo apunta Begoña Hermida, directora técnica de Fegadace."Todas las discapacidades están mucho menos visibles de lo que deberían pero el daño cerebral adquirido, en concreto, es muy desconocido, se sabe muy poco y para nosotros es una oportunidad que Francisco Castro nos ayude a visibilizarlo al público juvenil", afirma.

Con el objetivo de dar una mayor visibilidad y fomentar la empatía hacia esta discapacidad entre los jóvenes, "Iridium" protagonizará una campaña por toda Galicia en la que Francisco Castro y una neuropsicóloga de Alento analizarán la novela desde el punto de vista literario pero también científico en diferentes asociaciones y para estudiantes de centros educativos. Será en la recta final del año ya que todavía están cerrando los últimos detalles de un evento que Hermida apunta que será "activo, dinámico y divertido". Antes, no obstante, tendrá lugar la presentación oficial de la novela, de la que Castro no quiso adelantar nada pero en la que sin duda estarán presentes ambos colectivos. "Lo diferente no quiere decir que sea peor, eso es lo que logra transmitir la novela", subraya Hermida.