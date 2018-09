PEDRO DUQUE "La inversión en ciencia marcará el nivel de vida de las siguientes generaciones"

El astronauta y ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque (Madrid, 1963), participó esta semana en la inauguración de la Casa de la Ciencia y nueva sede de la delegación en la Comunidad Valenciana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un centro dedicado a la divulgación científica y a reforzar la presencia del CSIC en esta comunidad autónoma.

-El objetivo de que la inversión española en investigación y desarrollo (I+D) alcance el 2% del PIB en 2020 parece lejano, pues en 2016 rozaba el 1,2% del PIB, casi lo mismo que 10 años antes. ¿Qué va a hacer el Gobierno para elevar la inversión en I+D?

-Lo primero que tenemos que hacer es proponer al Congreso que se haga efectivo el acuerdo al que se llegó en la Cámara sin ningún voto en contra sobre el incremento de los fondos públicos para ciencia. El Congreso aprobó de forma no vinculante, pero que quizá debería hacerse vinculante cuanto antes mejor, aumentar al 2,5 % los presupuestos. Ahora estamos bastante por debajo del 2%. Esta subida es factible e iremos al Congreso y hablaremos con todos los grupos para ver si esto se puede hacer realidad.

-Uno de los problemas que lastran el sistema de investigación español es la baja inversión de la empresa privada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que apenas supone el 0,60 % del PIB. ¿Cómo va a invertir esta tendencia?

-Lo que tenemos que hacer es buscar alguna idea para incentivar la inversión privada, por ejemplo hacer más sencillas las desgravaciones fiscales por invertir en I+D. Además, tenemos que poner más medios desde el Estado para que sea más sencillo para las empresas la colaboración con las universidades y los centros públicos de investigación. También deberíamos ser capaces de abrir esa posibilidad de colaboración a la mayoría de las empresas, que en España son más pequeñas que en otros países.

-La principal preocupación de los jóvenes investigadores es la gran precariedad que sufren en forma de temporalidad, sueldos muy bajos o incluso en que muchos de ellos se tienen que ir al extranjero para no volver, pues las condiciones son mejores allí que en España. ¿Qué proyectos propone su departamento para erradicar esa precariedad?

-Ya hemos metido una cuña en la lucha contra la precariedad de la carrera investigadora a través de la mejora del empleo público. Así, la última oferta pública de empleo (OPE) que ha salido para el sistema de ciencia e innovación es la más amplia de la última década. Poquito a poco vamos a intentar suplir la carencia de fondos que ha habido, que ha creado la inestabilidad en las plantillas. El Gobierno apuesta por una política de tratar de eliminar la temporalidad en todas partes y eso trataremos de aprovecharlo para el sistema de ciencia e innovación. Nuestra primera prioridad es dedicar los nuevos fondos públicos para Ciencia, que espero que recibamos, a estabilizar el sistema para que no haya gente en esas situaciones.

-Entre las graves consecuencias de los recortes en investigación está la fuga de talento. ¿Cuáles son sus propuestas para poder recuperar a esa generación perdida?

-No hay más solución correcta y buena que incrementar el sistema de ciencia e innovación en su conjunto. Aquí sí que habría que hacer un esfuerzo grande en poner muchos más recursos para que el sistema de I+D español crezca y quepa esa gente que se ha tenido que marchar. No sería justo crear programas de retorno de científicos que no fueran estables.

-¿En qué medidas trabaja para atraer y retener talento?

-Una es incrementar la oferta de empleo público en las estructuras y modos de contratación existentes. Por supuesto, apostando por una contratación estable y tratando de utilizar al mínimo los contratos temporales. La otra opción que tenemos es, quizás hablando con las autonomías que también tienen programas parecidos o equivalentes, repensar el modo con el que se estabiliza el talento excepcional, definiendo una carrera investigadora diseñada a largo plazo en la que haya unos hitos de consolidación, por supuesto ligados a exámenes y evaluaciones como todo en ciencia.

-Con respecto a la atracción de talento, el Ministerio de Educación lanzó el programa "Beatriz Galindo" para atraer con contratos de cuatro años a investigadores senior y junior que han desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el extranjero. ¿Va a continuar dicho programa ahora en su Ministerio?

-Sí. Este programa se puede decir que está bien diseñado y, prácticamente como en todo, si conseguimos aumentar los recursos como está previsto, por supuesto que trataremos de incrementar la dotación de este programa para que los centros de investigación tengan más personal excelente.

-¿Su Ministerio planea reforzar los programas de excelencia científica que se plasman en los centros Severo Ochoa y las unidades María de Maeztu?

-Sí. Ambos programas son ejes centrales de la política correcta de ciencia e innovación, y también de universidades, pues muchos centros y unidades son mixtos o únicamente universitarios. Por supuesto que sí, la idea es continuar y también darle una alta prioridad al incremento de financiación y que haya más centros que se beneficien de estas ayudas cuando tengamos mayores recursos si conseguimos al final tenerlos.

-En su discurso ha destacado que "tenemos que conseguir que la sociedad entienda por qué es tan importante dedicar recursos a la investigación, la innovación y la educación". ¿Cómo pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene invertir en ciencia?

-Vamos a tratar de reservar una parte del presupuesto para hacer más divulgación científica y fomentarla desde el Ministerio. Estamos hablando con todas las televisiones y radios públicas para que incluyan mayores espacios dedicados a la ciencia y ofreciendo a nuestros científicos para que participen en ellos. Es importantísimo entender que a largo plazo el uso de los dineros públicos en ciencia e innovación es lo que va a marcar el nivel de vida de las siguientes generaciones, pues es una inversión en el futuro.