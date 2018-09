El 'motor' del Oceonográfico Una historiadora vincula el papel relevante del ingeniero del Puerto, Eduardo Cabello, como artífice del centro instalado en Vigo

La archivera de la Autoridad Portuaria de Vigo, Beatriz Bruna -historiadora de formación- elabora las "Efemérides do Porto de Vigo" y una de sus investigaciones ha abordado el impulso que dio al Centro Oceanográfico de Vigo el ingeniero Eduardo Cabello a principios del siglo pasado. Hoy será objeto de una conferencia en el Instituto Camoes (19.30 horas).

"Defiendo que Eduardo Cabello, el director de la Junta de Obras del Puerto de Vigo, fue el verdadero artífice y motor de que se crease el Instituto Oceanográfico de Vigo y se dotase de unas instalaciones en la ciudad", asegura la historiadora y miembro del Instituto de Estudios Vigueses (IEV), Beatriz Bruna. De hecho, sobre esta temática impartirá esta tarde una conferencia en el Instituto Camoes de Vigo en la que será presentada por el también historiador del IEV, Xosé Luis Mateo.

"Cuando se funda el Instituto Español de Oceanografía en 1914, el decreto ya contemplaba que habría una sede y uno de los laboratorios periféricos estaría en Vigo. Estábamos en 1917 y aún no se había realizado", explica Bruna. "Aunque él era una persona de una honorabilidad intachable y siempre cita al entonces director del IEO como artífice, yo creo que es una deferencia institucional", añade, "estoy convencida de que, tanto la negociación como el proyecto y financiación tuvo que correr a cargo de Eduardo Cabello porque no creo que ningún oceanógrafo que vivía en Madrid tuviese un conocimientos tan exhaustivo sobre el Puerto de Vigo".

Asimismo, la historiadora se atreve a defender que la historia y relevancia de Cabello Ebrentz, ingeniero director del Puerto, no es lo suficientemente reconocida en la ciudad. "Me parece una de las personalidades más relevantes de la historia de la ciudad. Su proyecto de ingeniería con el Puerto ha sido premiado en varias ocasiones y creo que Vigo no le ha dado el reconocimiento que merece, aunque su labor es muy aplaudida en la Autoridad Portuaria", añade.

Pero, ¿quién fue dicho ingeniero que goza en la actualidad con una calle con su nombre en Bouzas?

Hijo de padre español y madre norteamericana, Eduardo Cabello de Samano Ebrentz Collins y Gutiérrez de la Concha nació en 1865 en Filadelfia (Estados Unidos). En el Colegio de Belem, de La Habana, y en el Instituto de Segunda Enseñanza de la Isla de Cuba cursó el Bachillerato, pasando después a Madrid, en donde se graduó como ingeniero de Caminos, canales y puertos.

Durante las guerras coloniales, desempeñó la jefatura de Obras Públicas y Civiles de la Isla de Puerto Rico, como comandante de Ingenieros, y asimismo en La Habana el cargo de ingeniero Jefe de los Servicios de Obras Públicas de Cuba. Más tarde fue destinado a la península desempeñado diversos destinos, ocupando posteriormente la dirección facultativa de la Junta de Obras del Puerto de Vigo, de cuyo organismo fue ingeniero director hasta la jubilación.

Su labor en el puerto vigués fue inmensa, pudiendo decirse que fue el creador, en realidad, del gran puerto de Vigo, puesto que bajo su dirección y jefatura fue aprobado el anteproyecto de las obras que, sucesivamente, se han ido desarrollando más tarde y por las que la Junta de Obras del Puerto ha recibido constantes felicitaciones cada vez que dio un avance del plan concebido por Cabello. Aseguran las fuentes documentales que cuando llegó, Vigo apenas contaba con unos embarcaderos de mínimo valor comercial.

Por su amor a Vigo, "constantemente puesto de relieve", asegura FARO en sus páginas de la época, y por su constante entrega a la mejora de los servicios portuarios, en esa época inicial del gran progreso portuario, la Corporación Municipal le nombró hijo adoptivo de la ciudad, en sesión de 10 de enero de 1930.

Apartado ya de su tarea por jubilación continuó ligado a esta obra, viendo cómo, a través de los años, se ha ido desarrollando acertadamente por quienes le sucedieron.

Aparte de esa misión específica, también estuvo involucrado en la creación del Real Club Náutico, ocupando su presidencia.