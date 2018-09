Emotiva despedida de una presentadora de la BBC con cáncer

La presentadora británica Rachael Bland falleció ayer a las 40 años víctima de un cáncer de mama, dos días después de despedirse de su audiencia. Bland, que dejó constancia de sus dos años de lucha contra la enfermedad en el programa que presentaba en la cadena radiofónica de la BBC Radio 5, se despedía de sus seguidores. "En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que la hora ha llegado, amigos. De repente. Me han dicho que me quedan días. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo", escribió.