Científicos hallan una nueva forma de convertir luz solar en energía

Científicos de la Universidad inglesa de Cambridge han explorado una nueva manera de convertir la luz solar en energía al alterar el sistema de fotosíntesis en plantas, según un estudio publicado ayer en la revista "Nature Energy".

Expertos del colegio St.John, de Cambridge, consiguieron con éxito dividir el agua en hidrógeno y oxígeno cuando alteraron la fotosíntesis, el proceso que utilizan las plantas para convertir luz solar en energía y la reacción más importante, porque es la fuente de todo el oxígeno que existe en el planeta.

Los académicos de Cambridge recurrieron a la luz natural para convertir el agua en hidrógeno y oxígeno, y, para ello, usaron una mezcla de componentes biológicos y tecnología artificial. Con su método, lograron aborber más luz solar que la fotosíntesis natural.

"La fotosíntesis natural no es eficiente porque ha evolucionado meramente para sobrevivir, por lo que produce la energía mínima indispensable -alrededor de entre un 1 y 2 % de lo que se podría potencialmente convertir y almacenar-", señaló Katarzyna Soko, estudiante de doctorado del colegio St. John's de Cambridge. El estudio agrega que la fotosíntesis artificial, creada hace décadas, se ha llegado a utilizar pero no ha tenido éxito para crear una energía renovable porque depende del uso de catalizadores, que suelen ser caros y tóxicos, por lo que no tendría un uso a nivel industrial.

La investigación publicada ayer forma parte de un nuevo campo de investigación sobre la fotosíntesis semiartificial cuyo objetivo es superar las limitaciones de una fotosíntesis totalmente artificial mediante el uso de enzimas para crear la reacción deseada.

De hecho, los investigadores no solo mejoraron la cantidad de energía producida y almacenada sino que también lograron reactivar un proceso en las algas vinculado con la hidrogenasa que ha estado inactivo durante milenios.

"Es emocionante que podamos seleccionar el proceso que queremos, y alcanzar la reacción que queremos que es inaccesible en la naturaleza. Esta podría ser una gran plataforma para el desarrollo de tecnologías solares", señaló Katarzyna Soko.