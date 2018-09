Carmen Montero "Con los años baja el riesgo, pero el exfumador nunca tendrá riesgo cero"

-¿Qué síntomas deben alertar de que un paciente puede tener cáncer de pulmón?

-En el caso de los fumadores o personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) -se sabe que hasta un 60% de los pacientes con tumor de pulmón tiene esta patología- deberían acudir a su médico de cabecera si tienen tos que persiste en el tiempo, si tosen con sangre o si tienen cierto dolor u opresión en el costado. El médico deberá realizar una radiografía de tórax.

-Suelen llegar tarde...

-Sí, hay tumores que crecen en zonas que no producen muchos síntomas y en otras ocasiones son pacientes con EPOC o bronquitis crónica y que confunden los síntomas con los de estas patologías.

-¿Sería posible un cribado como el del tumor de mama o colon para diagnosticar el cáncer de pulmón en fases precoces?

-Uno de los últimos estudios apunta que someter a pacientes de riesgo a TAC de baja dosis de radiación permitiría más diagnósticos precoces y reducir la mortalidad hasta un 20%. Pero el problema son los falsos positivos. En el cáncer de pulmón no es como el de mama o de colon, que con esas pruebas puede diagnosticarse, aquí suele ocurrir que aparezcan falsos positivos que en realidad no son cánceres y para el diagnóstico se precisan hacer técnicas invasivas -como alguna cirugía- que muchas veces no es lo más aconsejable en pacientes frágiles, con otras patologías o función pulmonar reducida. Ahí hay que analizar los riesgos y beneficios de someterlo a estas técnicas invasivas.

-¿El tabaco está detrás de la mayoría de los casos?

-Las causas principales son el tabaco, el hecho de tener EPOC se sabe ahora que aumenta el riesgo y también personas que han estado expuestas a sustancias como el amianto y el sílice.

-El diagnóstico muchas veces llega después de años de haber dejado el tabaco, ¿qué pesa más: los años de fumador, la cantidad de los cigarillos...?

-Cuantos más años haga del abandono del hábito de fumar, menor será el riesgo de tener cáncer de pulmón, pero un exfumador nunca tendrá riesgo cero, siempre tiene más que alguien que nunca haya fumado.

-¿Es distinta la enfermedad en hombres y mujeres?

-La mujer es más sensible y en ellas suele aparecen a edades más jóvenes.