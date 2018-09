El 80% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en fases avanzadas

El cáncer de pulmón tiene su particular talón de Aquiles. Pese a aumentar la detección precoz en los últimos años, todavía un 80% de los tumores de este tipo se diagnostican cuando ya están en "fases avanzadas", según alertó ayer la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Los expertos aseguran que se debe fundamentalmente a dos causas. "Hay tumores que por su localización apenas dan síntomas hasta que están en fases evolucionadas y entonces hasta que el enfermo no siente dolor no suele consultar y también ocurre, en pacientes con otras patologías respiratorias, que síntomas como tos o expectoraciones con sangre lo atribuyen a estas dolencias y no a un tumor", explica la jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de A Coruña y miembro de Separ, Carmen Montero.

Los neumólogos explican que existen dos tipos de cáncer de pulmón: el de células pequeñas (que representa el 15% de los casos) y el resto, de células de mayor tamaño y cuyo tratamiento ideal sería la cirugía, pero no siempre es posible. "Normalmente por las características del tumor o las patologías que tiene el paciente solo llegan a operarse el 20% y en el resto se opta por radioterapia o quimioterapia que no logra la curación, pero aumenta la supervivencia", explica la doctora Montero, quien resalta que el diagnóstico precoz, cuando el

paciente tiene nódulos de menos de tres centímetros, sí permite una cirugía -extirpar los nódulos- curativa.

Para ello, los neumólogos aconsejan acudir al médico de cabecera ante síntomas de alarma para que le realice una radiografía de tórax. "Aunque no siempre se detecta con esta prueba y se precisan otras técnicas más sofisticadas, es cierto que ha aumentado la detección precoz porque muchas veces se hace una radiografía en el preoperatorio por otra cuestión o gracias a las pruebas en personas que tienen otro tumor y le deriva al pulmón", sostiene Montero.

En el caso del Hospital de A Coruña están instauradas varias vías rápidas, entre ellas del cáncer de pulmón para que ante la sospecha de que un paciente puede tener esta enfermedad agilizar todas las pruebas para adelantar el diagnóstico y el inicio del tratamiento. También hay consultas monográficas para quienes tienen nódulos.