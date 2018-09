"A mellor fariña do mundo" achega hoxe os segredos deste produto galego na TVG

A Televisión de Galicia sae hoxe na procura de "A Mellor Fariña do Mundo" (00.10 horas). Neste divertido programa, as reporteiras farán un completo percorrido por toda Galicia para coñecer as vivencias das persoas que, dunha forma ou doutra, viven rodeadas de fariña por todas partes.

Está de moda a fariña galega? Aínda quedan muíños tradicionais onde elaborar a fariña do país? Que fariña debemos usar para o pan e para as mellores empanadas? É a fariña imprescindible en calquera sobremesa? Hai festas en que a fariña sexa a protagonista? Estas son algunhas das moitas preguntas que obterán resposta na Televisión de Galicia en "A Mellor Fariña do Mundo". As reporteiras do programa, Belén Vara, Ariadna Leis, Mercedes Seixo e Aitana Crespo sairán de xira para achegar todos os segredos da fariña galega.

Para comezar, estarán en Santiago, logo na Coruña, no concello de Cospeito, para coñecer o muíño tradicional que aínda funciona coa forza da auga e despois irán á cidade de Lugo, onde pasarán unha xornada de traballo con María del Carmen que, aos seus 87 anos, dirixe unha fábrica moi especial.

Despois de pasar por Friol e o muíño de Cuíña de Lalín, as xornalistas de "A Mellor Fariña do Mundo" acudirán a un establecemento familiar do concello do Páramo para comprobar "in situ" como preparan a fariña dunhas empanadas cheas de cor e sabor.

No concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade estarán cun grupo de mulleres que fan auténticas marabillas coa fariña. Con elas aprenderán a cociñar os petotes, as papas de millo e unhas filloas de escándalo.

Logo desfrutarán das bicas que Malena elabora en Castro Caldelas e dos tradicionais roscóns que fan no concello da Pobra de Trives. E o programa rematará cunha gran festa organizada pola asociación cultural Barca de Loimil, do concello de Arbo. Haberá pan, empanadas, papas de millo, doces... e música para homenaxear a fariña galega.