"Malos tiempos para la lírica", Golpes Bajos, 1983

No es una canción del verano propiamente dicha, aunque su melodía y la primera estrofa sí evocan a esta estación: "El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve; contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelve". Después, el estribillo repite el título, sacado de un texto de Bertolt Brecht, y la letra prosigue por los derroteros existencialistas que tan magistralmente trazó el llorado Germán Coppini. Una buena instantánea del Vigo gris de comienzos de los 80, azotado por la reconversión industrial. "Los discos de Golpes Bajos me recuerdan todos al verano", dijo hace unos años a FARO Iván Ferreiro, que acaba de publicar "No mires a los ojos de la gente", primer sencillo de un disco de versiones del grupo vigués. Curiosamente, Ferreiro eligió como su canción veraniega preferida "Cena recalentada", que da título a este nuevo álbum de versiones.