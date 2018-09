"Lo estás haciendo muy bien", Semen Up, 1985

De Golpes Bajos a otro grupo vigués de La Movida, Semen Up, al que por cierto se pasó el excelente bajista Luis García cuando la banda de Cardalda, Coppini y Novoa se desintegró. Hoy parece mentira, algo impensable en estos tiempos actuales de neopuritanismo y corrección política, pero en el verano de 1985 sonaba insistentemente en Galicia, incluso en fiestas muy formales, esta canción en la que Alberto Comesaña le canta a una felación. La letra no deja mucho a la imaginación: " Y mientras yo me concentro, chúpala más adentro, que ya viene le momento y lo haces muy bien". Mientras, en los conciertos, Comesaña, que luego formó el dúo Amistades Peligrosas junto a Cristina del Valle, le agradecía el cariño a sus fans femeninas con aquella mítica frase de "¡sois muy mamables!". No hace falta ser muy perspicaz para imaginar el escándalo que todo esto supondría hoy en día.