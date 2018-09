"Corpiño xeitoso", Andrés do Barro, 1970

Andrés do Barro (1947-1989) mantiene el honor de haber sido el único cantante que ha alcanzado el número 1 en España con una canción en gallego. Y lo hizo en 1970, un lustro antes de la muerte de Franco. El cantante ferrolano ya había gozado de un gran éxito el año anterior gracias a "O tren", pero "Corpiño xeitoso" entraba más en el subgénero de canción veraniega gracias a una letra tan sugerente como refrescante: "Teu corpo xeitoso indo sobre a area, o teu movemento é coma as ondas do mar...". Según el periodista Manuel Román, Do Barro se inspiró en una vecina suya llamada Teresa, a la que admiraba cuando veraneaba en Pontedeume. "San Antón" y "Pandeirada" fueron otros éxitos de Andrés do Barro, que falleció el 22 de diciembre de 1989 por un cáncer de hígado. Tenía solo 42 años.