El atractivo"canalla" es cuestión de sexo

Marlon Brando era un "canalla" en los años cincuenta, cuando se subió a lomos de una Harley Davidson en "Salvaje". "Era un tipo duro, un ser deleznable que trataba mal a las mujeres pero está tremendo". Habla la musicóloga y feminista Laura Viñuela, que ha impartido recientemente una charla junto al músico Igor Paskual (guitarrista de la banda de Loquillo) sobre el "Amor canalla en la historia del rock" dentro de unas jornadas sobre sexología "Amor, pareja, educación y diversidades". Pero no sólo se habló de rock, sino de cultura popular. "Los canallas tienen fecha de caducidad y en el caso de la música suelen hablar más de ellos en las páginas ajenas a las culturales", destaca el músico. Viñuela y Paskual describieron al "canalla" como ese hombre deseado, sobre todo por adolescentes, pese a "no tener apenas ningún lado positivo" y puso de ejemplo al cantante Maluma, uno de los exponentes de letras machistas en sus temas de trap y reguetón. El concepto de mujer "canalla" es otro. "Una de sus principales características es que no resulta sexualmente atractiva, influye la edad y suelen estar vinculadas con mujeres más tenidas en cuenta por su papel ajeno a la música, como es el caso de Courtney Love, pese a ser una de las mejores frontwoman de su grupo Hole", continúa Viñuela. A su lado, Kurt Cobain rompía con todos los estereotipos. "Era un tipo feminista, concienciado con el Medio Ambiente y es el ejemplo de las nuevas masculinidades", añadió la musicóloga.

El canalla hombre puede ser definido como "ese chico de instituto popular y que todas desean", destaca el sexólogo Iván Rotella. Sobre las cabezas de las adolescentes ronda la idea de redimir a ese "canalla", apuntan los especialistas. "Se piensan que todo 'canalla' tiene su corazoncito y alguien tiene que descubrirlo, que algo malo le ha pasado y su conquista se plantea como un reto", apunta Viñuela.

"Sensación de vivir"

Y esa lista de "canallas" hombres pasa por Marlon Brando y va hasta Dylan, de "Sensación de vivir" pasando por "malvados del rock" como Ike Turner -marido maltratador y drogadicto de Tina Turner y padre del rock- y el productor Phil Spector. "Ike encarnaba el mal físico y Spector, el psicológico", destaca Paskual. P ete Dogherty es otro ejemplo de "canalla". En el apartado de las mujeres "canallas" figura Chavela Vargas. Viñuela la definió como una mujer que le gustaba beber, lesbiana y con voz cascada. "Las mujeres 'canallas' pueden ser identificadas también por la edad u otros rasgos", señaló. En este apartado pueden incluirse también Britney Spears cuando se rapó el pelo y se la calificó de "loca", "Cruela de Ville", una mujer "fea, con tipazo pero con mucha maldad". "Una cuestión que tienen en común los canallas es que son protagonistas, las personajes 'buenos' no ambicionan nada y además, tienen el don de ser el nudo de las historias, sin canallas, sin malvados no habría narrativa", destaca Igor Paskual. Madonna cambió la idea de la música al convertirse en un sujeto y no un objeto sexual. Salvando las distancias, la rapera La Mala Rodríguez sigue su estela.

Si Viñuela, Rotella y Paskual destripan el "canalleo", la sexóloga Ana Fernández habla de cómo ha cambiado la educación sexual de los jóvenes de los años ochenta. "Construimos nuestra sexualidad con la canción romántica italiana y otras canciones que ninguneaban a la mujer, que tenía un papel pasivo, y esos fueron nuestros mimbres para las relaciones sentimentales, luego nos rebelamos contra ellas", explica.