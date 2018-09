El verano no termina: todo lo que puedes hacer en septiembre

Septiembre es sin duda el mes de los contrastes. Mientras muchos deben enfrentarse a la vuelta al cole y a la rutina, muchos otros disfrutan del último turno de vacaciones. Después de esperar durante junio, julio y agosto el merecido descanso viendo fotos de pies en la playa, atardeceres, conciertos y aperitivos en las terrazas tienen por delante un mes lleno de diversión. Así que, tanto si necesitas afrontar la vuelta al trabajo y vencer la depresión postvacacional como si buscas planes para aprovechar al máximo tus vacaciones, esto es una buena muestra de lo que puedes hacer este septiembre.

Festivales

Durante los meses centrales de verano la agenda de los festivaleros se llena de planes. Septiembre no quiere quedarse atrás y aún guarda unos cuantos ases en la manga. Este mismo fin de semana ya hay donde elegir. El Festival da Poesía no Condado (Salvaterra de Miño) llega a su 32 edición con la participación de Berta Dávila, Antón Blanco, Elvira Ribeiro, Nolim Rodrigues, Claudia Pato, Verónica Martínez Delgado, Manuel Darriba, Anmdrea Nunes y María Rosendo. No faltará el teatro y la música con las actuaciones de Sondarúa, Donicelas, Ronco y Fol, Habelas Hainas, Rebeliom do Inframundo, Banda Xangai y Sacha na Horta.

También este fin de semana se celebra una de las citas que, año tras año, se consolida en la provincia de Ourense. Se trata del Festival Arteficial, más de 12 horas de música con bandas internacionales, cine, pintura y fotografía.

Pero la cosa no termina ahí. Os Resentidos, Love of Lesbian, Andrés Suárez, Sr. Chinarro o Seguridad Social entre otros muchos se darán cita en el Festival de la Luz de Boimorto los días 7, 8 y 9 de septiembre.

Incluso algunos festivales elijen el mes de septiembre para su primera edición. Es el caso del Caudal Fest, que reunirá en Lugo entre el 21 y 22 de septiembre a nombres propios de la música como Vetusta Morla, Iván Ferreiro o Mala Rodríguez.

Fiestas

Si las fiestas en Galicia son una constante durante todo el año, en verano se multiplican y septiembre no es una excepción.

Para muestra, la Oktoberfest de Vigo hasta el 9 de septiembre. El plan, degustar algunas de las mejores cervezas, acompañadas de buenas salchichas y quesos, todo aderezado con música en directo.

¿Tienes otros gustos? Del 6 al 9 de septiembre puedes disfrutar de la Festa do Marisco de Vigo o mañana mismo de la Festa dos Callos de Salceda de Caselas.

Más allá de las gastronómicas, las Festas do Portal en Ribadavia o las fiestas patronales de O Carballiño.

Playa, chapuzones y excursiones

La llegada del nuevo mes no implica tampoco que debamos renunciar a la playa o algunos de los chapuzones más salvajes que la naturaleza nos ofrece en Galicia.

El pronóstico general para Galicia el mes de septiembre será "más seco"y también es probable que sea ligeramente "más frío" en el oeste de la comunidad. Sin embargo en estas primeras jornadas se espera que las máximas en Vigo continúen rozando los 30 grados. De hecho, este fin de semana el calor no hará fácil la tarea de conciliar el sueño. En Ourense las máximas superarán los 33 grados los próximos días y los 25 al menos hasta el 8 de septiembre según el pronóstico de Meteogalicia.

Así que bañarse en el mar sin riesgo a congelarse, en las playas fluviales o en las termas será una opción de lo más veraniega en el arranque de septiembre. Y con el buen tiempo también apetece salir a conocer esos lugares de referencia en Galicia o aquellos que tan solo podrás ver en la comunidad.

La agenda cultural se reactiva

Aunque en agosto no falta que hacer, sí es cierto que las agendas de teatros o museo baja en actividad o se centran en los más pequeños de la casa. Pero con la llegada de septiembre, el calendario comienza a cobrar forma. Goyo Jiménez presentará en Vigo su nuevo espectáculo el 2 de septiembre, El Monaguillo hará lo propio el 21 y The Hole Zero aterrizará en el Mar de Vigo a partir del 27 de septiembre. Luis Piedrahita y "Las amigdalas de mis amigdalas son mis amigdalas" también harán las delicias del público en Pontevedra el 21 de septiembre.

Y todo esto sin olvidarnos de los planes gratis o low cost que nos ofrece Galicia.

Divertirse tienen una buena dosis de actitud, pero todas estas actividades lo ponen un poco más fácil. ¿Listos para sacarle todo el jugo a septiembre?