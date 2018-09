sergio garrido "Un móvil te puede joder una exclusiva"

Seguro que muchos recuerdan la foto: Isabel Pantoja, sentada en un yate con gesto melancólico. Fue portada de la revista "¡Hola!" el año pasado, en sus primeras vacaciones después de salir de la cárcel, donde cumplió dos años de condena por blanqueo de dinero. Ésa fue una de las fotos que hizo el año pasado Sergio Garrido durante su verano de trabajo en Ibiza. El paparazzi y sus aventuras de este año en la isla protagonizan "Misión Exclusiva", que Cuatro estrenará "muy pronto".

-En la promoción del programa, dice: "Soy el paparazzi más caradura del mundo". ¿Se puede ser paparazzi sin serlo?

-Sí, pero trabajas mucho menos. Para hacerlo bien en esta profesión debes ir a cien. Debes ser caradura, hablar con gente... Soy un paparazzi 2.0, más moderno.

- ¿En qué se diferencia de los antiguos?

-Los paparazzi que he conocido que son de la línea antigua no hablan con nadie, se esconden detrás de una verja o de una planta, no te hablan ni a ti ni a los compañeros, son gente muy oscura y tenebrosa. También hay gente nueva, más moderna, más jóvenes, que son más de redes sociales, que tienen Instagram, con contactos e información... Gente que nos movemos en todos los ámbitos y hablamos con todo el muno. Yo hablo con el de seguridad, con los de los restaurantes y los de las discotecas, con el de las hamacas... Por eso lo del paparazzi más caradura del mundo.

- ¿Todo se publica o también se guardan fotos?

-Cuando no se publican es porque no te las compran o porque te las compra el interesado que sale en ellas para que no se publiquen. En mi caso, no he tenido el gusto de llegar a eso.

- El gusto... ¿Le pone pensar que alguien le puede comprar las fotos para retirarlas?

-¡Claro! Ahí te pagan lo que tú quieras. En el momento en el que el fotografiado da ese paso, está vendido. Le puedes pedir lo que quieras. Por eso te digo que no he tenido la suerte.

- ¿Cómo alguien se hace paparazzi? No conozco ningún niño que diga que de mayor quiere serlo.

-Después de ver el programa, sí que los va a haber. [Ríe] Habrá niños que dirán que quieren ser paparazzi. Igual mi hijo dice: "¡Quiero ser como papá!". En mi caso, hace siete años estaba cansado de Madrid, de la carretera y de los negocios de la noche. Me cansé, cogí una cámara y un amigo que se llama Fran comenzó a darme temas fuera de Madrid. Empecé a viajar: Ibiza, Nueva York... Me he tirado todos estos años sin dejar de viajar.

- ¿Qué lugar ocupan los paparazzi en un momento en el que todo el mundo va con una cámara?

-Una foto hecha con un móvil te puede joder una exclusiva, pero hay que hacerlo bien. Muchas veces las fotos de móvil no tienen calidad suficiente, pero te pueden estropear una exclusiva. Pero cuando un tema vale, el famoso no se expone a que le hagan fotos. Fíjate, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo este verano en Ibiza. Es un tema que sale en el programa, era una exclusiva. Cuando se acercaba alguien con un móvil, el subordinado le paraba. Cuando un tema lo vale es difícil que alguien consiga acercarse, aunque alguno se puede colar.

- ¿Le ha pasado este verano?

Sí. Muchas veces la gente cuelga una foto del personaje en Instagram. Incluso el propio famoso la cuelga en su perfil. Las redes sociales nos ayudan mucho, pero también nos joden mucho. Nos pueden decir dónde anda el personaje, pero si estás con un tema y el famoso dice que está en tal playa y cuelga una foto, todos los paparazzi van para allá.

- ¿Cuál ha sido el temazo del verano?

-Cristiano Ronaldo. Por precio, por calidad de las fotos y por cómo están hechas. Ésta ha sido la primera vez que se fotografía a Ronaldo con su hijo y su novia, Georgina Rodríguez, abrazados tranquilamente en la playa. Eso, en Cristiano Ronaldo, no existía y la primera vez que lo hemos tenido ha sido el pasado mayo en Ibiza.