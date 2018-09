"El ser humano está programado para un horario en función de la luz solar y no del reloj"

Para el psiquiatra gallego Juan Carlos Díaz del Valle, cuantos menos cambios horarios se produzcan, "mejor para la salud". Asegura que el ser humano está "programado" de tal forma que sus horarios no deberían depender "del reloj", sino de "la hora solar". Este especialista está a favor de mantener un mismo horario durante todo el año, aunque no se pronuncia sobre si el mejor es el de invierno o el del verano. "Estamos programados para vivir de día y dormir de noche. Por la noche no comemos, no se consume energía, disminuye el metabolismo...", indica Díaz del Valle, quien recuerda que salirse de esta forma de vida natural casi siempre conlleva problemas para la salud. "Un ejemplo son las personas que trabajan a turnos y trabajan de noche y duermen de día. Suelen tener desfases a la hora de regular el sueño y problemas que pueden ir desde ansiedad hasta problemas adaptativos", indica. Lo ideal para respetar el ritmo natural del ser humano sería "acostarse de noche y despertarnos cuando está amaneciendo y ya hay algo de luz". Esos dos cambios horarios "suelen generar problemas transitorios leves que duran dos o tres días, pero algunas personas con depresión o trastornos más graves pueden tener problemas más importantes".