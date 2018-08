A voz das arquitecturas inexistentes

Imaxes da antigua fábrica de Massó en Bueu, do cine Fraga de Vigo e do edificio do Castromil en Santiago. // FdV

Imaxes da antigua fábrica de Massó en Bueu, do cine Fraga de Vigo e do edificio do Castromil en Santiago. // FdV

Medio cento de edificios, entre os que se atopan arquitecturas emblemáticas de Vigo como o Cine Fraga, ou que xa non están como o Colexio Cluny, tamén os "Multicines ABC" de Pontevedra; ou que marcaron unha época social para distintas xeracións como a discoteca Zao e o campo municipal de fútbol La Merced, en Cambados, ou a Conserveira Massó en Bueu, forman parte do último proxecto que se acaba de inaugurar na Cidade da Cultura en Santiago.

As Torres Hejduk convértense nun arquivo sonoro aberto para "rescatar a arquitectura galega desaparecida ou transformada", no seo de AAMA (Arquivo Aberto da Memoria Arquitectónica). Trátase dun proxecto entre o metafórico e o documental do artista Francisco Ramallo, gañador no Encontro de Artistas Novos da última Convocatoria de Intervencións Artísticas nas Torres Hejduk.

E coa colaboración de cinco artistas galegos emerxentes -Estela Barone, Matías Daporta, Leyre León, Mar Suárez e Andrea Torres-, Ramallo levou a cabo un labor de investigación, análise e posterior recompilación de testemuños sobre edificios agora desaparecidos ou cunha función radicalmente diferente a cando os entrevistados tiveron contacto con eles.

Tamén están unha tenda de ultramarinos de Seixalbo, en Ourense, o edificio Castromil, construído en 1922 e derrubado en 1974 e o antigo Hospital de San Roque -ambos en Santiago de Compostela- ou Cine Zárate, de Mugardos (1926), agora en ruínas;

Deste xeito, o autor pretende conseguir unha memoria recuperada composta por historias -construídas desde o afecto ou desde o anecdótico- que poden ser revividas e experimentadas por todas as persoas que se acheguen ás Torres Hejduk. É dicir, os asistentes poden escoitar os fragmentos sonoros gravados sobre os edificios.

Francisco Ramallo, o autor desta exposición é doutor en historia da arte, realizou mestrados en arte e literatura, así como diferentes estancias de investigación na New York University. Actualmente é profesor de historia da arte na Boston University Madrid, actividade que compaxina co seu labor de comisario independente. Durante o 2016/17 desenvolveu o proxecto UT PICTURA, co que pretende rachar o funcionamento tradicional das galerías de Madrid, introducindo nestas a poesía.