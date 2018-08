Cómo superar una ruptura amorosa tras el verano.

Las rupturas amorosas son situaciones que nadie quisiera experimentar; sin embargo, es muy común que pasen -especialmente tras el verano-, ya que hacen parte de las etapas de la vida, hasta que encontremos, posiblemente, a una persona que nos acompañe el resto de nuestros días. Mientras esto sucede, debemos aprender a cerrar estos ciclos que terminan para dar paso a nuevas experiencias.

Como la idea es que sigas disfrutando de tu vida sin afectar tu presente por los pendientes del pasado, estos son los pasos a dar para aprender a cerrar ciclos tras una ruptura amorosa.



Deja ir

En primer lugar, debes desprenderte de ese vínculo afectivo; acepta que ya terminó y no va más. Cuando sueltas, permites que lleguen otras cosas a tu vida; así que no te aferres a nada ni a nadie.





Date tiempo y dedícate tiempo

Tómate el tiempo necesario para sanar, recupera el tiempo contigo y disfruta de otras cosas que dejaste pendientes. No te apresures a entrar en una nueva relación, simplemente ocúpate de lo que te gusta sin preocuparte por lo que hace esa persona.





Define un tiempo de duelo

Para que no te quedes en medio de un limbo, sin saber qué rumbo tomar, define un tiempo para vivir el duelo: no tienen que ser fechas exactas, solo es cuestión de tener claro un fin del duelo para ir completando ese ciclo y poder cerrarlo sin dejar nada pendiente.

El pasado es pasado, no recicles

Cuando una relación se acaba, no hay que insistir; si sigues ahí, esto no permitirá que cierres el ciclo y superes la ruptura. Busca la manera de renovarte y no volver al pasado; reciclar amores nunca funciona.



Evita el contacto

Eliminar cualquier tipo de contacto que tengas con esta persona, te ayudará a aceptar la ruptura amorosa; ni siquiera uses frases de buenas noches porque esto solo será una excusa de tu cerebro para mantener el contacto: esto hace parte del cierre del ciclo, deshacer esos lazos.



Elige una manera simbólica de cerrar el ciclo

Cuando hacemos un ritual de despedida, estamos diciéndole a nuestro inconsciente que siga adelante y aceptando el estado de las cosas; por eso es importante que lo hagas de modo simbólico, ya sea escribiendo una carta, desprendiéndote de objetos o borrando todo tipo de contacto: lo que se logra con esto es aceptar y responsabilizarse de la realidad.



Identifica todo lo bueno que aprendiste

Reconcíliate con ese pasado, no guardes rencores o pesares: solo toma lo bueno que te deja esta experiencia y sigue con tu vida; hasta la peor pasada tiene algo qué enseñarnos, por eso hay que apelar a la humildad y reconocer lo bueno de esa situación. De todas maneras, si la tarea te sigue pareciendo compleja, te recomiendo leer el artículo "Cómo olvidar un gran amor sin perderte en el camino" para que tomes la fuerza que necesitas.



Francisco Martins es coach , autor y especialista en relaciones de la Academia del Amor