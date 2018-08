Recetas veganas: trufas de dátiles y cacao

Si hace una semana los más golosos se ponían las botas con la receta de la tarta de limón crudivegana, una opción sana y ligera para que el cierre de tus comidas o cenas sean un éxito, la cocina de FARO y la Escuela de Hostelería Harina Blanca de Vigo no abandonan los postres y esta semana vuelve a meterse en el taller de repostería para sacarse de la manga otra receta deliciosa: trufas de dátiles y cacao.

Se trata de una opción sana, dulce y tan fácil de preparar que en un santiamén estarás disfrutando de un tentempié que, además, no lleva un gramo del que muchos consideran el enemigo número uno de la alimentación: el azúca procesado. Sí, como lo lees, esta receta endulzará tus postres pero no será una amenaza para tu salud. ¿Cómo? Pues echando mano de los dátiles, una de las mejores alternativas para no utilizar azúcar blanco en la cocina.

Respecto a sus cualidades nutritivas, se puede decir que los dátiles tienen la bendición de los nutricionistas: es un fruto muy nutritivo y rico en azúcar. Contiene además, calcio, potasio, fósforo, magnesio y vitaminas A, B, C y D. Al ser ricos en magnesio y calcio ayudan a la buena formación de los huesos y de los dientes. También ayudan a la función cardíaca.

Los dátiles son ricos en ácido pantoténico (vitamina B5), que combate el estrés. Además, nos ayudan a mantener el hambre a raya. Sus azúcares, que son de fácil absorción, se liberan poco a poco, prolongando así la sensación de saciedad, así que si estás pensando en perder peso o estás a dieta y tu cuerpo 'pide' algo dulce, los dátiles son una opción fantástica.



Cacao, el superalimento que protege el corazón

ncorporar alimentos como el cacao natural a la dieta aporta un importante efecto cardioprotector y ayuda a controlar los principales factores de riesgo, como la hipertensión arterial o el colesterol, tal y como han asegurado expertos del Observatorio del Cacao.

El cacao natural en polvo es uno de los alimentos con mayor contenido en polifenoles, concretamente en flavonoides, que han mostrado tener propiedades en la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras patologías, como el cáncer o la diabetes. Además, previene del estrés oxidativo, de la inflamación por regulación del sistema inmune y de la microbiota intestinal.

El aumento la esperanza de vida de la población tiene como consecuencia una mayor prevalencia de las enfermedades asociadas a la vejez, como las cardiovasculares o las que afectan a la memoria, de ahí la necesidad de averiguar el papel que puede jugar la alimentación en su prevención o retraso.

Trufas de dátiles y cacao: así se hacen



Las propiedades nutritivas de los dátiles y el cacao, además del gusto que da comerse un buen postre, son razones de peso como para ponerse el delantal y ponerse a cocinar esta receta vegana. Estos son los ingredientes y pasos a seguir para disfrutar de unas trufas sanas y deliciosas hechas por ti:

INGREDIENTES

20 dátiles sin hueso

2 cucharadas soperas de semillas de chía

40 gramos de chocolate negro con un mínimo de 70% cacao

PREPARACIÓN