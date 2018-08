Europa prevé acabar con los cambios de horario a petición del 80% de ciudadanos

La Comisión Europea debatía entre ayer y hoy la posibilidad de acabar con el cambio horario en todos los países de la Unión. La decisión definitiva se tomará teniendo en cuenta el resultado de la consulta pública que se abrió el 5 de julio y que se ha extendido hasta el 16 de agosto. En ella, el 80% de los 4,6 millones de participantes se posicionan a favor de la supresión de uno de los cambios horarios, el de verano o el de invierno.

A este respecto, el portavoz comunitario Margarit Schinas ha aclarado que "dicha consulta no supone un referéndum", pero que se tendrá en cuenta a la hora de tomar la decisión última. Además, respecto al alto nivel de participación, Schinas ha afirmado que se trata de "una consulta pública sin precedentes a escala masiva".

La eliminación del cambio horario ha sido uno de los frentes que aborda desde hace años la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE). La supresión del ajuste horario "es una idea estupenda. Desde ARHOE llevamos mucho tiempo destacando sus efectos negativos en la salud y la escasa utilidad", comenta José Díaz Canseco, miembro de la directiva de dicha comisión.

Según Canseco, "para hablar de los efectos nocivos que el cambio horario tiene para la salud, primero hay que destacar los supuestos beneficios que supone". El ahorro energético gracias al aprovechamiento de las horas de luz, la reducción de los accidentes en carretera y el aprovechamiento de las horas de ocio por parte de los ciudadanos son algunos de los provechos que, según Canseco, se pueden obtener con el cambio de horario establecido en la actualidad. "Pero se ha demostrado que el cambio horario dos veces al año tiene más efectos negativos para la salud que los supuestos beneficios que se de él se prodigan", afirma Canseco. "Estos cambios los sufren, sobre todo, niños, mayores y embarazadas, ya que suponen un esfuerzo más acusado para la adaptación de sus cuerpos", añade. "Desde ARHOE hemos abierto cuatro frentes", cuenta el miembro de la directiva. "Y estos son el sentido del cambio de horario en verano y en invierno, la adaptación al uso horario de Greenwich y la gestión del tiempo en las empresas a nivel personal, familiar y en cuanto a la eficiencia de su uso".

El neurofisioterapeuta Jesús González Rato no ve que el cambio de horario tenga un efecto profundo. "Si bien es cierto que sí que afecta al ritmo de vida normal, desde el punto de vista médico dicho trastorno no es significativo, ya que el cuerpo se adapta relativamente rápido a él. Si se tratase de un cambio constante, sí que serían destacables los efectos perniciosas para la salud, pero al tener lugar tan solo dos veces al año, el cuerpo no tarda en redistribuir los biorritmos", explica González Rato, que compara esta adaptación del organismo con la que este sufre con el "jet lag".

Resulta llamativo que, a la vista de que se trata de un tema que lleva años sobre la mesa, sea ahora cuando desde la Comisión Europea se ponga manos a la obra. "Quiero pensar que Alemania ha decidido lanzar la consulta no vinculante para así, poner en marcha el mecanismo", opina José Díaz Canseco. "Creo que España no le ha dado prioridad, no porque no le importe, sino porque hay otros temas que se van renovando y tienen que ser resueltos primero", añade.