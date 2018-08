Rober Bodegas deja en manos de la justicia la polémica sobre sus chistes de gitanos

El humorista Rober Bodegas dejará en manos de la justicia la denuncia realizada por Sociedad Gitana Española por uno de sus monólogos en los que hace una parodia de la comunidad gitana y que el colectivo que preside Sinaí Giménez considera que es racista e ofensivo. También dejará en manos de la policía, aseguró ayer Bodegas en su cuenta de Twitter, las más de 400 amenazas que dice haber recibido estos días a través de las redes sociales. "Doy el debate por zanjado por mi parte, a la espera de una resolución oficial. Me voy que tengo muchos mensajitos que enseñarle a la @policia", publicó ayer a primera hora de la tarde.

"Viendo que mis disculpas no han sido aceptadas por la comunidad romaní, porque por lo visto en ellas debía haber omitido la mención a las amenazas, ya que al no hacerlo vuelvo a dejar a la comunidad en mal lugar, no me queda otra que esperar a que la justicia se haga cargo", escribió ayer el cómico y actor gallego en su cuenta de la red social, en la que ha recibido el apoyo de cientos de internautas. También agradeció públicamente el apoyo de compañeros de profesión y en concreto el de Dani Acosta, cómico de origen gitano, que lo animó a seguir adelante. Hizo extensivo su agradecimiento "a otras personas gitanas del mundo de la cultura que me han apoyado en privado por temor a las represalias de hacerlo en público".

Bodegas, que hace días pidió disculpas a quienes se pudieron sentir ofendidos y que pidió al canal Comedy Central la retirada del monólogo, eligió la red social para explicar que sus bromas se dirigían "a determinadas costumbres y no a la etnia" y recordó que a lo largo de su carrera ha tenido siempre "predilección por temas tabúes o controvertidos" como la violencia machista, el suicidio, el terrorismo islámico, animalismo, cáncer o pederastia. "Al final, lo que venía a decir en el show, con más acierto o menos, es que ningún tema debe estar vetado para hacer comedia y ha quedado claro que este tema sí lo está".

"Si algo he aprendido de esto es que lo que tenemos en común payos y gitanos es que ambos elegimos a líderes corruptos que atentan contra nuestro propo pueblo", ironizó en la red social añadiendo a continuación una captura de la noticia publicada en FARO sobre la condena contra Sinaí Giménez por la "batalla" de los mercadillos.

Duque sale en su defensa

La polémica sobre este monólogo ha llevado incluso a pronunciarse a los políticos sobre el tema. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, indicó ayer que el racismo y las expresiones racistas son aberrantes, pero precisó que el humor debe seguir teniendo su espacio. "Que no se malinterprete: aberrante es el racismo y las expresiones racistas. El humor debe seguir teniendo su espacio. Las amenazas son intolerables", escribió ayer el ministro en Twitter después de expresar el martes en esta red social que le parecía "aberrante amenazar a cómicos por un par de bromas". La Sociedad Gitana Española ha criticado que Duque haya hecho unas declaraciones "que no se ajustan de ninguna manera a la lógica de un ministro del siglo XXI".

También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió la libertad de expresión de cómicos y humoristas aunque pidió "prudencia" para evitar estigmatizar a determinados colectivos. "El sentido del humor es síntoma de gente inteligente pero hay determinados estereotipos que acaban convirtiéndose en formas de significar e incluso de tener prejuicios sobre determinados colectivos", indicó Rivera, que eludió pronunciarse sobre las acciones judiciales iniciadas contra el humorista.