Las mujeres conquistarán la música pop, rock y folk en el Empower Music Fest

La cuenta atrás acaba de comenzar. Mañana se celebra la primera edición del Empower Music Fest, el primer gran festival de la igualdad que tiene lugar en nuestro país.

Celebrado en Fuenlabrada, el festival surge por iniciativa de la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid) y se inserta dentro de la corriente feminista que reivindica la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la música. Según fuentes de la organización, existe en la actualidad una mínima presencia de mujeres sobre el escenario y el rol de la mujer está reducido sobre todo a la voz, apartada de otras funciones como repercusión o puestos de responsabilidad. La primera tirada de abonos se agotó en menos de una semana.

El festival, cuyas entradas son gratuitas, cuenta con un escenario donde el 70% de los músicos y bandas incorporan mujeres. Además, en el aspecto administrativo, los puestos de responsabilidad del Empower Music Fest están ocupados por mujeres, siendo la directora técnica y responsable máxima Pepa Calzada.

Desde la organización, informan de que no se trata de un simple festival de dos días, si no que tiene detrás todo a un equipo que funciona a lo largo del año. En este sentido, el Empower Music Fest cuenta con dos vertientes. Por una parte, "La incubadora" supone la selección de ciertas bandas formadas por mujeres jóvenes con el fin de que accedan a clases profesionales y toquen en el marco del festival. Por su parte, "Lanzadera" es un concurso que se saca a nivel nacional donde la banda ganadora opta a la grabación en un estudio profesional y actúa el segundo día del festival con el caché de "banda de festival".

Los conciertos empezarán mañana a las 19:00 horas y se extenderán hasta más allá de las 02:15 de la madrugada, hora en que está programada la última actuación. El horario se repetirá el sábado. Los grupos del cartel del viernes en orden de actuación son: Hércules de Copenhague (18:00h.), Jump to the Moon (19:15h.), Joana Serrat (20:55h.), Belako (22:35h.), Soledad Vélez (00:35h.) y Melenas (02:15h.). El sábado, último día del evento, Patio Rosemary se estrenará sobre el escenario junto a The Big Moon, grupo de pop punk que se formó en 2014 con claras influencias de otros grupos de mujeres, del grunge y el britpop de los 90.

La directora de producción del festival, la gallega Carlota Ojea, es también responsable de la programación del Auditorio Mar de Vigo y, según adelantó a FARO, desde la organización estarían "encantados" de poder desarrollar un festival de esta categoría en Vigo, y sostiene que debería ser la siguiente ciudad que acogiera el proyecto.

La organización ve en la alcaldía de Vigo y en su música local un apoyo más que suficiente para la celebración de un festival feminista.