Carmen Valverde, "Carmiña": "El Mosquito era mi obsesión"

Hace tres años, Carmen Valverde, "Carmiña", decidió colgar el delantal y dejar en otras manos El Mosquito, el restaurante más antiguo de la ciudad y al que dedicó 63 años de su vida. Fue su madre, Carmen Roel, la que puso en marcha en 1930 el negocio, situado en pleno Casco Vello, a escasos metros del mercado de A Pedra y de la Colegiata, aunque probablemente no haya ningún vigués, ni ningún artista, político o empresario español que no sepa dónde encontrarlo.

- Se retiró hace tres años, con 79. ¿Cómo se encuentra?

-Muy bien, ahora me dedico a mis hijos y a mis nietos, a los que nunca me pude dedicar porque siempre estuve trabajando. Para mí El Mosquito era mi obsesión, me dio disgustos pero también muchísimas alegrías pero si lo pongo en una báscula me pesan más las cosas buenas que las malas. Me dediqué en cuerpo y alma al restaurante, lo dejé todo por él porque mi madre lo quería muchísimo también. Tuve mucha ayuda y un personal muy bueno al que estoy muy agradecida. Le dediqué 63 años de mi vida y no voy a negar que lo sentí mucho, me dio mucha pena irme, fue muy duro y precisamente no avisé a nadie por la pena que me dio dejarlo. No soy amiga de despedidas.

- ¿Cómo fueron los inicios de su madre al frente del restaurante?

-Mi padre estaba en el mar porque era patrón de pesca y don Salvador Rocafort le dejó a mi madre el dinero para el traspaso y coger El Mosquito, que era una taberna. Se vendía raya frita con una tacita de vino, creo que costaba diez o quince céntimos. Cuando ella empezó no había nada en Vigo y se hizo famosa, era una mujer muy trabajadora. La gente le tenía mucho respeto y cariño porque era muy buena mujer, caritativa y discreta, nunca dijo si alguien le debía ni tampoco lo que tenía o dejaba de tener. La gente hacía cola para llevarse una taza de caldo o de callos. Ella le tenía al cliente un respeto especial, casi ni sabía escribir pero era un ejemplo de verdad.

- Convirtió aquella taberna en el restaurante más famoso de Vigo.

-Fue creciendo poco a poco. En el 50 abrió el comedor y en el 65 hizo otra reforma. Ahora hay muchísimos restaurantes y tascas, pero entonces éramos casi nosotros solos. Estaban El Castro, la Chata, el Nuevo País y la Taberna de la Alameda, nada más. Se tomaba allí la primera copa porque no había otra cosa, solo cabarés como el Fontoria o el Brasil. Pedro y yo salíamos a veces a las tres o cuatro de la mañana.

- ¿Y cómo comenzó usted?

-Estuve interna en La Enseñanza, y como en el 53 ya no quise estudiar más, mi madre me dijo que no mantenía a vagos, así que me puso a trabajar allí, a fregar, a limpiar... a hacer de todo. Partía y abría las ostras, hacía la mayonesa... Es algo que le agradezco porque supe lo que era mandar y también trabajar.

- Conoció a su marido, el futbolista Pedro Cantero, también allí.

-Me dijo que ya cuando había venido a jugar con el Zaragoza se fijó en mí, ¡pero yo tenía 16 años! Y cuando vino al Celta lo primero que hizo fue venirse al Mosquito. Nos casamos muy pronto, la verdad, porque yo tenía 19 años, pero también me dejó demasiado pronto porque tenía 44 años cuando me quedé viuda.

- Con más de 80 años a sus espaldas, El Mosquito fue restaurante de políticos, artistas, empresarios...

-Tuve una clientela buenísima porque llevaba a la práctica lo que decía mi madre, que era "que entrasen como clientes y se fuesen como amigos", y así era. Venía Don Juan de Borbón con su mujer, Mercedes, que era una señora encantadora. Él era muy sencillo a la hora de comer, ni nos dejaba cambiarle el plato. Venía mucho Pepe Bódalo, que era un comilón. Dedicó al restaurante un poema en una caja de cerillas. Me acuerdo de Álvaro Cunqueiro, que era un amor y quería ser el padrino de mi hija Ana. También Amparo Rivelles, Carlos Larrañaga, Arturo Fernández, José Luis López Vázquez, Lina Morgan, que era muy cariñosa conmigo, o Concha Velasco. Cenaron muchas veces en la terraza de mi casa...

- ¿También en su casa?

-Es que muchas veces venían a Vigo en agosto y entonces improvisábamos una cena. A mi casa ha venido mucha gente. Preparábamos cualquier cosa o traíamos algo del restaurante, unas croquetas o así, y cenábamos aquí.

- ¿Hubo presión por mantener el alto nivel del restaurante durante todos esos años?

-Fue complicado, eché mucho de menos a mi marido y también a mi madre, a la que la gente tenía mucho cariño y respeto cuando la veía, aunque fuese allí sentada. La crisis nos tronzó a la mitad pero siempre trabajamos mucho.

- Usted y su madre dirigieron un negocio en una época en la que la mayoría de las mujeres ni siquiera trabajaban.

-Mi madre tiene mucho mérito porque lo hizo ella sola, siempre estuvo al frente. A mí me trataron muy bien, pero cuando estaba mi marido sí que veía que lo trataban diferente, con más respeto... A mí me toreaban un poco más pero también me gané respeto y afecto. A veces me preguntan que por qué no estoy aún allí.