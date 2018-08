Canciones que marcan veranos

Escoger la canción de este verano es complicado. Lo que quizá no lo es tanto es mirar atrás y ver cuál nos ha marcado. Les preguntamos a diferentes artistas y personajes públicos de Galicia sobre una canción del verano de la que guarden un recuerdo especial, o una que les evoque a la época estival. Sus elecciones son muy diferentes y de estilos muy dispares. Desde el recuerdo de la fiesta hasta el relax y la tranquilidad del verano, pasando por el amor. Y es que un verano es eso, una multitud de sentimientos durante nuestras vacaciones acompañado de fiestas y buen tiempo.

Elegir la canción de este verano no es sencillo. El modelo del streaming cambió la forma de escuchar música. Antes, debido al gran poder de las cadenas de radio y a la escasez de canales de televisión, estaba claro cuál era la canción del verano. Se facilitaba también que esta "se pegase" con mayor facilidad. Ahora, con las playlists y la reproducción de las canciones en línea se escucha mucho más de un solo tema trendy en las discotecas.

Haya o no una canción "oficial" del verano, está claro que cada uno tiene vidas diferentes y, por lo tanto, escucha música distinta. Sobre gustos no hay nada escrito y por eso FARO ha preguntado a diferentes artistas y personajes públicos del panorama gallego con la intención de que hablen de una canción que les haya marcado en un verano concreto, o que les recuerde a esta época. Las respuestas, igual que los veranos, son muy diferentes.

Cuando uno piensa en la temporada estival, viene a la cabeza casi automáticamente la desconexión -excepto que toque trabajar- y la fiesta. Es el caso del periodista de la TVG Tomás Alonso con "Mayonesa". Aunque el comunicador reconoce que "non pasará a historia da música coma un temazo", comenta que fue la canción del verano que más bailó en la discoteca allá por 2001, aunque "había que tomar un par de licor cafés antes", confiesa el que fue presentador de "Larpeiros".

Si ligamos verano y música, al cantante e integrante del colectivo vigués Banana Bahía Music, Kaixo, le vienen recuerdos principalmente de la fiesta. Dudó con "TrademarkDa Skydiver". de Oxygen, pero finalmente escogió "Odessa", del canadiense Caribou. Confiesa el organizador de la Overdose Club que ese verano de 2011 "estuvo muy pasado por ácido y excesos. Siempre acabábamos mis colegas y yo en la última fiesta hasta bien entrado el día. Estaba a punto de ir a la universidad y todo era muy ilusionante y caótico a la vez". Y añade: "Teníamos la sensación de que el mundo se iba a acabar en 2012, pero por la mano del ser humano y la economía, y no por las predicciones mayas".

Hay quien liga la desconexión del verano a la tranquilidad y el relax. El estar en la playa tomando el sol mientras se esucucha música como cliché. La cantante tomiñesa Andrea Pousa seleccionó "Garota de Ipanema", en la versión de Caetano Veloso. Declara que la canción típica brasileña publicada en 1962 le transporta al buen clima y a las playas, está llena de festividad y le "trae buenas vibras".

Pablo Perozo, cantante vigués de Lesuit, elige "Loco", de Siddhartha con Caloncho. Destaca su calidez y que "transmite relax y tranquilidad".

Hasta ahora hemos visto relatos clásicos de lo comúnmente asociado al verano, pero detrás de los recuerdos hay historias más personales. Por ejemplo Sol, líder del grupo vigués Basanta, cuenta a raíz de "1979", de The Smashing Pumpkins, que solía ir de pequeño a Ofir (Portugal) y "tenía un grupo de amigas de cromestesia. '1979' siempre sonaba en color amarillo, muy brillante, al igual que 'Today'. Un amigo me enseñó todos aquellos riffs que me volaron la cabeza". Después, descubrió que la palabra "today" suena repetidas veces en la canción, lo que le da sentido. Además conoció a Billy Corgan, líder de los Smashing Pumpkins, en un viaje a Chicago, y asegura que "el viaje fue tal y como soñaba en el verano de mis 14 al escuchar '1979'".

La cantante viguesa Patricia Moon, que escogió "What it's like", del estadounidense Everlast, cuenta que asocia la canción a Miami. "Me encantaba que un tema así sonase todo el rato y que siga sonando hoy, a pesar de que lo que prima y vende en las radios comerciales ahora es la música latina. Everlast marcó un golazo tremendo con este hit, ¡Y la letra es tremenda!", añade también la vocalista violinista. "Habla de la empatía, de la compasión y de ponerte en los zapatos del otro, mientras que parece que la mayoría de la gente se ha olvidado de estos valores. Nuestra sociedad va a peor" lamenta la artista.

Amor

Hay también canciones que recuerdan a historias de amor. Aunque fuese de una forma consolidada, es el caso de Juan Rivas, músico vigués y presidente del consejo territorial de la SGAE en Galicia. A él "Gracias a la vida" de Mercedes Sosa le trae recuerdos de su boda. Señala que en ese 2008 ella y su esposa escogieron esa canción para su unión matrimonial. "A día de hoy también escucho 'El anillo pa cuando', de Jennifer López, y 'La Sandunguera' de Nathy Peluso", añade.

En cambio, hay canciones que nos quedan simplemente porque nos gustan. Nada las tiene por qué relacionar con el verano en sí. Nos acordamos de ellas por lo más importante: que nos suenen bien. La cantautora coruñesa Ses se decantó por "New shoes", del cantante escocés Paolo Nutini. Sobre esta canción de 2006, la cantautora, que acaba de actuar en el festival Armandiña Rock de Combarro, destaca su labor compositiva y que "non é nada pretenciosa, é fresca e está magnificamente interpretada".





Kaixo // Cantante y organizador de Overdose Club

"Odessa"–Caribou (2010) "Me recuerda a un verano ilusionante y caótico a la vez. Parecía que el mundo iba a acabarse"







Ses // Cantautora

"New shoes" - Paolo NUTINI (2006) "Ben composta, nada pretenciosa, fresca e magnificamente interpretada"







Andrea Pousa // Cantante

"Garota de Ipanema" - Caetano Veloso (1962/2008) "Canción clásica que me transporta a las playas. Me transmite festividad y sensualidad"







Sol // Miembro de Basanta

"1979"-Smashing pumpkins (1995) "Fui a Chicago a conocer a Corgan y el viaje fue tal y como soñaba en el verano de mis 14"







Pablo Perozo // Cantante de Lesuit

"Loco" - Siddhartha ft. Caloncho (2016) "Tiene calidez y evoca las altas temperaturas del verano. Transmite muchísima tranquilidad"







Patricia Moon // Cantante

"What it´s like" - Everlast (1998) "La asocio totalmente al verano del 98 en Miami. Su sonido perdura a día de hoy"







Juan Rivas // Músico y promotor

"Gracias a la vida" - Mercedes Sosa (1971) "Es de cuando me casé, sonó en mi boda en el verano de 2008 y la elegimos nosotros"