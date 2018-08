Las arrugas precoces en la frente 'delatan' al corazón

Las personas que tienen muchas arrugas profundas en la frente, "más de lo que es típico para su edad", pueden tener un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, según otro estudio presentado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología. "No se pueden ver o sentir factores de riesgo como el colesterol alto o la hipertensión. Exploramos las arrugas de la frente como un marcador porque es muy simple y visual. Solo mirando la cara de una persona podría sonar una alarma", aseguró la autora del estudio, Yolande Esquirol, profesora asociada de salud ocupacional en el Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, en Francia. Las conocidas "patas de gallo" no mostraron ninguna relación con el riesgo cardiovascular, pero estas pequeñas arrugas cerca de los ojos son una consecuencia no solo de la edad, sino también del movimiento facial.