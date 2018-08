"La vida es como un festival donde todos somos los cabeza de cartel"

Si hay alguien en Galicia que conozca más de 50 festivales desde dentro, esa es Katy Lema. La treintañera, natural de Zas, empezó a ir a este tipo de eventos cuando empezó la universidad en Madrid y desde aquella no ha parado. Reconoce que con la edad empiezan a gustarle menos los eventos multitudinarios y a veces opta por "los pequeños y con encanto", pero todas sus experiencias las comparte en su blog profesional y el "Festibook", su primer libro.

"En todos los festivales hay un momento cumbre en el que quieres llorar de felicidad, esa sensación de que todo se para es impagable". Esto es lo que siente la gallega Katy Lema cada vez que acude a una de estas grandes citas musicales veraniegas multitudinarias, eventos que conoce muy bien porque a sus 30 años ha vivido más de medio centenar de festivales y ha hecho de su pasión parte de su profesión, ya que cuenta sus experiencias en un blog y recientemente salió al mercado su primer libro.

Lema reconoce que "no es muy de primera fila" y que su "tiempo de vivir de cámping" ya pasó, pero a pesar de todo reconoce que cada verano intenta acudir mínimo a una decena de festivales, que acumulados con los que ya lleva sobre sus espaldas, dan como resultado centenares de anécdotas y también souvenirs. "Existe un rincón en mi casa donde acumulo todo lo que me llevo de los conciertos. Tengo una especie de "vajilla de festivales" ya que de cada uno guardo dos o tres vasos y al lado hay un bote enorme donde pongo todas las pulseras que me quito cuando acaban. En este lugar también tengo otras cosas, pero lo que más hay son acreditaciones, por ejemplo", comenta.

Los primeros recuerdos que tuvo de estos eventos fueron los que se trajo de Villarrobledo (Albacete) donde fue con sus amigas al festival Viñarock, al poco tiempo de iniciar su carrera universitaria en Madrid. Como ella misma reconoce, no fue una primera toma de contacto perfecta, ya que llovió y llegó a inundarse el cámping, pero admite que "esa aventura de no saber lo que va a ocurrir exactamente" es lo que le enganchó a este mundillo. "En los últimos años los festivales se multiplicaron en España y ahora mismo la cifra ronda los 1.000. Uno te llama a otro y estamos en un momento de esplendor absoluto donde hay eventos para todo tipo de géneros y públicos, desde la gente de 18 que va a darlo todo hasta los de 30 que quieren vivir los conciertos de forma más íntima", apunta.

Para Lema, el festival ideal sería aquel cuyo cartel estuviese encabezado por Crystal Fighters, Arcade Fire y Dorian, además de ser sostenible y con una fuerte presencia de mujeres artistas. En cuanto a la ubicación y como no podía ser de otra forma, opta por Galicia como escenario principal. "Sería estupendo poder integrar las cosas geniales que tiene Galicia dentro de un festival. Si voy a uno y me dan Estrella Galicia ya me tienen ganada, además de que no podrían faltar la empanada o los bocadillos de tortilla con huevos de la tierra", explica.

Sobre la creciente oferta musical que está experimentando la comunidad, la baiense considera que "se está haciendo una buena labor con muchas ganas". "Se intenta que la gente venga de visita aquí expresamente para eso.", asegura, mientras pone como prueba de los últimos éxitos en este sentido a O Son do Camiño y el Sinsal.

Las vivencias de Lema están plasmadas en "Miss Festivales", su blog integrado dentro de El País. "Quería desarrollar mi hobby en lo profesional. Hay muchas estadísticas sobre diversos aspectos de los festivales y aprovecho eso para escribir desde diferentes perspectivas", indica. Uno de sus últimos logros fue el "Festibook" su primer libro, que ofrece un contenido interactivo al lector donde es posible puntuar el evento, anotar anécdotas o los artistas que estuvieron sobre el escenario.

Sobre el futuro, su meta es conocer el mercado festivalero internacional y formarse en lo que a organización de estas citas se refiere. Entre sus planes medita el pasar un verano en festivales portugueses, pero hay una cosa que tiene clara "Hay momentos, edades y horas para todo, los festivales evolucionan y nosotros indudablemente también", concluye.