Expertos gallegos reivindican la vacuna contra el sarampión: "No podemos bajar la guardia"

En Galicia, el último caso de sarampión registrado fue en 2013. Fue el único producido ese año y, además, importado, una situación de aparente tranquilidad en la que, no obstante, los expertos reivindican la importancia de la vacunación: "No podemos bajar la guardia".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe sobre esta enfermedad que levantó la alarma: durante el primer semestre de este año unos 41.000 niños y adultos han contraído el sarampión en la región europea.

Hasta el momento, el total anual más alto de casos de esta enfermedad entre 2010 y 2017 era de 23.927 el año pasado y el más bajo, de unos 5.273, en 2016. Así, este año ya ha sobrepasado la cifra récord de contagiados por sarampión desde 2010, a mitad del año.

Estas cifras, sin embargo, no afectan todavía a Galicia, que no registra ningún caso desde 2013, según informó la Consellería de Sanidade. Sin embargo, a pesar de esta situación, expertos como el pediatra del Hospital Clínico de Santiago Lorenzo Rendondo instan a "no bajar la guardia" ante esta enfermedad, concienciando para ello de la importancia de las vacunas.

"El sarampión es un problema que en España no vemos", comenta el pediatra, recordando que en el país, y por tanto en Galicia, se consideran "eliminadas" dolencias como el sarampión y la rubeola."Al menos el 95% de la población" tiene que estar vacunada "para que sea eficaz la protección", indicó el especialista, una cifra que se cumple en Galicia.