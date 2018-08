maría moreira "Fui la pionera en inaugurar la pasarela de moda de Cibeles"

Con los pies en Vigo pero la cabeza y el corazón volcados con Cabo Verde. Así es como la diseñadora María Moreira afronta esta nueva etapa de su vida, ya jubilada pero centrada en un proyecto humanitario de ayuda a las mujeres en exclusión de ese país africano.

- ¿Por qué la elección de Cabo Verde para su nuevo proyecto?

-Me recordaba a la España de hace 50 años. Iba allí de vacaciones y siempre me gustó mucho su artesanía, las mujeres hacen rendas, que es lo que aquí llamamos ganchillo. Están siempre ganchillando esos tapetitos que se hacían antes aquí. Como a mí me gusta mucho la artesanía quise aplicar la suya a la moda así que decidí enseñarles lo que yo hice toda la vida. La mejor manera de devolver lo que yo aprendí es llevándolo a donde puede ser útil, me gusta ayudar a que ellas tengan un medio de vida. Les he donado mi taller porque hay que darles recursos y materias primas y también documentación.

- Ha estado los últimos tres años en Cabo Verde, ¿volverá?

-Sí, quiero regresar en invierno. Antes quiero hacer aquí una exposición con esa ropa que hicimos. Mi experiencia en África me ha hecho cambiar la manera de vivir, fue un aprendizaje que me vino muy bien porque tenía la mochila muy cargada. Ahora vivo el presente, más tranquila y sin obligaciones.

- Habla de su presente pero, ¿cómo fueron sus inicios?

-Era algo vocacional, desde pequeña me gustaba mucho como tricotaba mi madre y me encantaba combinarle los colores y las formas. Empecé de una forma muy artesana porque no existían las escuelas de diseño y Galicia era muy gris. Mi madre era una mujer adelantada a su época y me dio el apoyo para que yo, que me casé muy joven, con 19 años, me independizase en aquel mundo tan machista. Así que monté una pequeña tienda en el centro de Vigo e hice una colección de jerséis muy atrevidos.

- Era el año 1972, ¿pudo vender esos jerséis?

-Sí, fue muy fácil porque mis escaparates eran muy del estilo de las boutiques que había en Londres y que aquí no se veían. Entonces vinieron unos franceses y unos catalanes que querían abrir mercado en Galicia, vieron la colección y me contrataron en exclusiva. Me iba a Barcelona de lunes a viernes, donde pude formarme a nivel industrial. Tenía 20 años.

- ¿Y cómo fue el paso a la pasarela Cibeles?

-Yo hacía la colección de punto tricot para una de las firmas más importantes del mercado francés, que diseñaba y producía en Galicia. Tenían tanto éxito que se vendían más que los pantalones que ellos hacían. Estuve con ellos cinco años y cuando estaba pensando en irme a Madrid me llamaron para abrir la pasarela del Museo del Ferrocarril,que aún no se llamaba Cibeles. Vino Carmen Romero, la mujer de Felipe González, con un despliegue de seguridad tan tremendo que asustaba. Así empezó todo y estuve más de una década haciendo Cibeles. Fui la pionera en inaugurar una pasarela oficial de moda, con muy poca experiencia, y hace poco me rindieron un homenaje. Yo era muy valiente y mi profesión estaba por encima de todo, diseñé colecciones para muchas empresas y fui también la primera mujer en tener un stand propio en el Corte Inglés. El mundo laboral es muy duro y yo que no tenía experiencia cometí bastantes errores pero siempre fui muy creativa y gracias a que las colecciones tenían éxito me fui manteniendo.

- Dice que hubo errores, ¿si volviese a empezar cambiaría algo?

-Sí, cambiaría el tener yo más formación porque solo me dedicaba al diseño y el apartado económico lo dejaba en manos de los demás y ahí me metieron mano todo lo que quisieron. Me daba igual, no sabía si ganaba tres o cinco. Ahora sí me doy cuenta pero antes no. Me enteré hace poco que en los 20 años que estuve casada, hasta que me separé, yo no había cotizado, solo mi marido. Casi me muero de un infarto pero es algo que le ha pasado a cientos de mujeres en este país. Todavía tenemos mucho que luchar las mujeres, por eso quiero ayudarlas en lo que pueda, poner mi granito de arena en darles información y formación.

- Usted diseñó para las películas de Pedro Almodóvar, ¿cómo fue?

-Son casualidades de la vida. Era la Movida madrileña, la de Vigo... la Movida de los 80 en general. Yo presentaba mis colecciones en Cibeles y en el hotel Palace de Madrid y todo era opulencia, exceso y glamour, fue como de vértigo. Yo era muy conocida, me movía con toda esa gente del espectáculo. Un amigo me presentó a Almodóvar y fui dejándole ropa. Era cuando él empezaba, desde "Pepi, Luci, Bom". En "La ley del deseo", que sale una niña haciendo la primera comunión, lleva el vestido de mi hija, que yo había hecho con seda. Luego ya en "Mujeres al borde de un ataque de nervios" hice el vestuario para todas las protagonistas. Si cuando tienes 20, 40 o 50 no lo das todo... y yo con la satisfacción de que me gustaba muchísimo lo que hacía.

- ¿Hay algún momento que recuerde con especial cariño?

-Para mí el momento más feliz de mi vida fue cuando nació mi hija, del resto no tengo ninguno especial. Yo era muy joven, no tenía experiencia e iban surgiendo las cosas. Fui la primera diseñadora que trabajó en Japón y me vinieron a buscar para que fuese a vivir allí. Pero lo cierto es que no era muy consciente de lo que yo era en ese momento.