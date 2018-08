Del gris de Chernóbil al verde de Galicia

"Nenos de Ucrania e Galicia" comenzó sus andaduras las navidades pasadas. El matrimonio gallego formado por Enrique Iglesias y su mujer, Julia Carballo, pretendía desarrollar un proyecto de saneamiento integral de los niños ucranianos. Sin embargo, la dificultad que suponían las gestiones en suelo ucraniano, los llevó a desarrollar su fundación dentro de Galicia.

La fundación "Nenos de Ucrania e Galicia" se encarga cada verano y navidades de ofrecer a un grupo de niños ucranianos pasar la temporada no lectiva en hogares gallegos. A través de esta iniciativa lanzada por primera vez el año pasado, los niños alcanzan una educación temporal completa y la oportunidad de disfrutar alejados de la contaminación de su lugar de origen: Chernóbil.

La ciudad, situada cerca de la frontera con Bielorrusia, tiene actualmente una población aproximada de 700 habitantes y fue el escenario de uno de los mayores desastres medioambientales de la historia con el accidente nuclear de 1986.

El enriquecimiento cultural y el apoyo mutuo, aseguran desde la asociación, marcan las relaciones de convivencia entre las familias gallegas y los niños ucranianos de entre siete y ocho años.

Algunos de estos niños encuentran en esta experiencia el afecto del que carecen en su país de origen y la educación de cara a una vida adulta, equilibrada y responsable. Para Adelina, de siete años, los primeros días se le hicieron un poco difíciles. Sin embargo, rápidamente cogió confianza con su "mama" Dolores, y, juntas, se recorrieron los centros comerciales de Vigo. Ambas se ayudan en todo tipo de actividades y no se guardan ningún secreto: "Al principio me costaba hablar, pero ahora estoy muy feliz. Vivo en una casa grande y ¡con gallinas! Mi familia me quiere mucho", sostiene Adelina.

Pero no solo los niños se ven favorecidos por este programa de cooperación, también las familias anfitrionas encuentran en la fundación el origen a un sinfín de experiencias gratificantes. Con los niños, aquellas se ven enriquecidas por el intercambio de ideas y valores. "Acoger a Adelina ha sido la mejor medicina", afirma Dolores, quien decidió adaptar su hogar a esta simpática ucraniana luego de una temporada emocionalmente difícil por diversos problemas. "Te dan juventud y alegría. Vuelves a los juegos que uno ya tenía olvidados, y te sientes muy querida", asegura y añade que, sin lugar a duda, volverá a repetir.

Los niños, procedentes de familias de escasos recursos y desestructuradas, crecen sin atención individual y con las condiciones típicas del clima del lugar. Los inviernos son largos, fríos y marcados por la ausencia de luz solar. En los peores casos, los niños pasan los días encerrados en orfanatos e internados, o lidiando con padres que padecen alcoholismo. Todo esto termina por afectar al proceso de aprendizaje de los pequeños.

Los niños al llegar a España, no solo tienen la oportunidad de conocer un espacio diverso de playas y montes, sino que también se ven impregnados por dos lenguas nuevas: el español y el gallego. La dificultad de aprender ambos idiomas hace que se decanten por el español, aunque se atreven a improvisar ciertas palabras en gallego. Desde la fundación, incluso animan a los padres de acogida a inscribir a los niños en colegios como estudiantes fuera de plazo donde aprender ambas lenguas, y ahondar en las relaciones de amistad.

Las familias de acogida también participan en actividades conjuntas, de forma que los niños ucranianos no pierdan el contacto entre ellos durante su estancia en España. Una de las más interesantes fue la que tuvo lugar en el Aquapark de A Coruña, gracias a la invitación del concello de Cerceda.

El próximo martes los niños volverán a su país de origen, y tal vez puedan ayudar, una vez en suelo ucraniano, a mejorar la situación social y familiar de su entorno a partir de las vivencias experimentadas este verano. Así ocurrió en la pasada edición, cuando un niño, al regresar a Ucrania, ayudó a su padre a abandonar la adicción al alcohol.

La oenegé dispone en la actualidad de trece familias y cien socios, y espera aumentar el número de cara a la campaña de navidades. "Las ventajas fiscales derivadas de pagar una cuota de socio son significativas" informa el fundador de la asociación, Enrique Iglesias, quien añade que "nunca antes había sido tan favorable y sencillo mejorar la vida de estos niños."