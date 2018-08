Más de 50 vinos optan a ser calificados "Deliciosos"

Un total de 54 vinos optan a uno de los premios "Deliciosos do ano" que se conceden en Salvaterra de Miño con motivo de la LIX Festa do Viño do Condado, cuyo día grande, que incluye entrega de premios, se celebra hoy en el recinto amurallado.

Según explicó ayer Ramón Huidodro, secretario general del Consello Regulador "Rías Baixas", los catadores quedaron muy satisfechos con los vinos que se presentan este año al concurso "y se fueron más sorprendidos con los Condados que con los albariños... Este año encontraron mucha calidad en los vinos del Condado, y sobre todo algunos despuntan bastante".

En el caso de los tintos, por vez primera la cata permitió que se presentasen vinos de diferentes añadas con lo cual hubo vinos de 2016 y 2017 "son vinos que cierto paso del tiempo lo que da mayor riqueza a esta cata".

Este año la cata superó los vinos de 2017. En el caso de Rías Baixas Albariño el año pasado se presentaron 30 y este año 33, en Condado blanco 9, al igual que en 2017, y en el caso de tintos en 2017 eran 9 y este año 12. Como otros años fueron catados 5 elaboraciones especiales, vinos que no entran dentro de concurso (crianza, sobre lías o barrica...) pero que por parte del mercado o expertos tienen buena aceptación. "Es una línea de trabajo que conviene seguir trabajando sobre ella, como línea de futuro, comercial y de prestigio", destacó Huidodro. En la cata participaron 15 catadores, un número mayor que en otras ocasiones, entre ellos estuvieron expertos de Canarias y de Navarra, dos técnicos del consello regulador, catadores expertos de Galicia y también el presidente de la Cofradía del Vino Condado de Tea y Espumosos, Antonio Alén.