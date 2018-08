La tercera temporada de "The Crown" se rodará en el pueblo sevillano de San Juan de Aznalfarache

El próximo 8 de octubre, una rejuvenecida Isabel II de Inglaterra se paseará por las calles de San Juan de Aznalfarache, el pueblo sevillano elegido por Netflix para iniciar el rodaje de la tercera temporada de "The Crown", la serie que cuenta la vida de la monarca. El pueblo se prepara para recibir al equipo de Left Bank Pictures y Sony Pictures Televisión, los encargados del rodaje, que fijaron su mirada en la barriada de Nuestra Señora de Loreto, una antigua zona militar desde la que hay una impresionante vista de Sevilla.

Ahí tienen intención de recrear la Grecia de mediados del siglo XIX, para pasear por ella Claire Foy (Isabel II) y Matt Smith (Felipe, duque de Edimburgo).

Ambos son parte de la que aún es, tras dos temporadas emitidas, una de las series de TV más caras de la historia, con más de 130 millones de dólares de presupuesto en su primera temporada, y viendo la zona de San Juan de Aznalfarache donde se va a rodar se hace una idea de ello, ya que sus calles pueden pasar por un pueblo de hace 70 años.

Pero al cruzar la calle, el mirador que ofrece la vía muestra una visión a vista de pájaro de la Sevilla más moderna, donde habrá que hacer una labor destacada de "maquillaje" para disimularlo. Edificios como la iglesia de los Sagrados Corazones se prepara para ser residencia real durante tres días, que serán los que dure el rodaje, aunque el equipo espera estar en el pueblo al menos tres semanas, y de ahí desplazarse a las provincias de Cádiz y Málaga para completar la grabación de la tercera temporada.

El alcalde, Fernando Zamora, no oculta la satisfacción -personal y municipal- por haber conseguido que una serie como esa se detenga en su pueblo, "porque, sobre todo, hay que reconocer la importancia que tiene que el nombre de un pueblo como el nuestro se va a nivel internacional". A Zamora no se le escapa que "el mundo del cine y televisión tienen una gran importancia en la economía, y también va a repercutir esto en la economía local", confiando en que "no va a ser la última vez, nuestra situación y paisajes seguro que vuelven a servir de escenario a un rodaje".

"The Crown" llega a Sevilla después de que la última temporada de otra superproducción, 'Juego de Tronos', se rodase también en parte en la capital hispalense y en pueblos de la provincia, algo que no es casualidad, "sino fruto de un intenso trabajo", como el presidente de Andalucía Film Commission.