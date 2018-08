manuel currás meira "Logramos transmitir a la gente que la industria naval era vital"

Jubilado desde hace 5 años, aunque no se desvinculó por completo del mundo laboral hasta hace tres, Manuel Currás fue uno de los precursores del sindicalismo en Galicia, liderando desde el astillero Ascón la lucha obrera durante la reconversión del naval de los 80.

-¿Cómo fueron sus inicios?

-Yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar en Ascón tras unas oposiciones, era una empresa con mucho futuro y pensaba que me iba a jubilar allí.

-No tardó mucho en erigirse como portavoz sindical.

-Empezamos con panfletos en la clandestinidad, sin tener ni siquiera muy claro lo que queríamos. Y luego llegaron aquellos convenios en los que la inflación se disparaba, aprendíamos sobre la marcha. Luego llegó la legalización de los sindicatos, allá por el año 79.

-¿Qué papel tuvo en ese nacimiento del sindicato?

-Nací en el ámbito del nacionalismo y ayudé a impulsarlo todo lo que pude tanto a nivel político como sindical. Éramos tres, no había nada cuando creamos el Sindicato Obreiro Galego. Y en los años 90 la reunificación del sindicalismo nacionalista en la CIG fue el gran salto porque estábamos divididos y pasamos a jugar en igualdad con UGT y CC OO. Puse mi grano de arena en lo que pude.

-¿Cómo recuerda la crisis de Ascón?

-Hubo muchos avatares que llevaron a que el Gobierno decidiese cerrar Ascón, Vulcano y Astano. Creo que fuimos capaces de transmitir que la industria naval era vital para Galicia y que había que defenderla, y eso la gente lo asumió y nos apoyó. Si no fuese así no habríamos podido aguantar tantos meses de huelga y tantos años peleando. Empezamos en septiembre del 79 con el primer expediente de regulación y seguimos luchando hasta el año 89, con asambleas constantes y acciones que hoy posiblemente no serían capaces de hacerse. Hicimos, no digo barbaridades, pero sí cosas muy atrevidas y osadas.

-¿Cree que mereció la pena aquella lucha de una década?

-Sí, ahora sí. Se mantuvo el símbolo de salvar Ascón más allá incluso de la plantilla, participábamos un poco en todo cuanto había, hubo peleas empresariales bastante fuertes y al final hubo un triunfador que fue Manuel Rodríguez que se quedó con las dos factorías que, hoy en día, siguen abiertas. Éramos 1.642, hubo muchas negociaciones y se fue recolocando a la gente, los más perjudicados fueron los que se acogieron a la baja voluntaria.

-¿Cómo recuerda esa etapa?

-Al final del verano del 89 llegamos 12 y no nos dieron opción, nos depositaron los 4 millones de pesetas de indemnización y nos dijeron: "Señores, esto se acabó". Fueron años muy intensos, luchando por mantener la ilusión de la gente por seguir peleando. Fue una gran escuela sindical, tanto para nosotros como para la gente de base. Aún hoy casi todos nos saludamos como si fuésemos familia, fueras del bando que fueras. Ascón estaba por encima de todo eso.

-¿Y qué vino después del astillero para usted?

-Cuando fui a despedirme del sindicato me ofrecieron irme a Pontevedra para montar una gestora. Era más de lo mismo y quise hablarlo con mi mujer. Ella me preguntó si me iban a pagar y le dije que sí, claro, que iba a tener un salario. Y es que llevaba diez años en aquello sin cobrar nada. Así que me fui e iba para seis meses pero estuve hasta que me jubilé, seis años. Al final estuve 20 años en la ejecutiva de la CIG, algo tan duro como la lucha de la reconversión del naval.

- ¿Ha llegado a alguna conclusión?

-La conclusión es que las empresas donde hay sindicalismo organizado se llevan palos más suaves, es lo único que salva la capacidad de llevar una negociación colectiva. En este momento las ganancias empresariales se disparan pero por una cuestión clave que es que hay miedo en la gente a perder su puesto de trabajo.

- ¿Siempre tuvo fe en lo que hacía?

-Tuve una crisis pero entré en un bar y me encontré con (Xosé Luis Méndez) Ferrín. Le dije que estaba muy cansado porque no se avanzaba y que tenía ya muchas ganas de marcharme. Y el me dijo: "La historia está llena de avances, retrocesos y paradas".Me dio una perspectiva global y tenía razón. Si lo ves solo individualmente no sigues pero así fue como seguí tirando hasta que llegó el día de jubilarme. Me prejubilé con 61 y lo fui dejando poco a poco hasta los 63, cuando ya estaba maduro para dejar la actividad sindical.

- Ahora tiene 66, ¿lo lleva bien?

-Me ayudaron mucho los nietos que tengo porque me volqué en ellos. Solo tomo un café con unos amigos por la mañana donde debatimos el día a día y después tengo una huerta pequeña al lado de casa que me dejó un amigo y allí soy feliz. No echo de menos aquel mundo para nada.

- Algún contacto sigue teniendo del mundo sindical porque uno de sus hijos está en el comité de empresa de Rodman, ¿le consulta?

-No, para nada, tiene mucha capacidad y no hace falta asesorarlo. De hecho la negociación que hicieron fue un modelo que se utiliza en otras empresas. Si sale el tema yo le doy mi opinión, que es siempre la misma, que hay que ser justo con la gente que tienes detrás, hablarle claro y decir siempre la verdad, por muy dura que sea.