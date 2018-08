Luis Moya: "Un médico me salvó la vida"

Es el más célebre copiloto gallego de rallys de todos los tiempos. Luis Moya, coruñés de 57 años, fue uña y carne con el madrileño Carlos Sainz de 1988 a 2002 en el Mundial de Rallys y durante esos quince años lograron dos títulos mundiales (1990 y 1992) y cuatro subcampeonatos. Tras una vida de éxitos y también algún revés, este año arrancó para Moya con el que sería, quizás, el problema más grave de salud de su vida: fue intervenido de tres aneurismas cerebrales, uno de ellos de gravedad, en el Hospital Médico-Quirúrgico HM Modelo de A Coruña. Según revela a FARO, el próximo mes volverá a pasar por el quirófano. El excopiloto, actualmente locutor televisivo y embajador de Volkswagen conversa -como no podría ser de toro modo- mientras conduce. Está de vuelta de un rally de Alemania. Eso sí, con el sistema manos libres activado.

-¿Recuerda qué le pasó un fatídico día de enero de en el que temió por su vida?

-El 4 de enero de 2018 estaba en A Coruña en casa y sentí un dolor fortísimo en la cabeza, como nunca me pude imaginar que pudiese doler algo. Ahí mi mujer reaccionó muy bien e ingresé en el Hospital Modelo de A Coruña, donde tuve la suerte de caer en manos de una eminencia, un médico al que estoy eternamente agradecido. Es el doctor Ángel Martínez Muñiz y me salvó la vida. No tengo ninguna duda. Me operó con carácter urgente. Es algo que él, en su humildad, no admitiría. Además, fue amigo de mi padre, que en paz descanse, y que también era médico.

-¿Está totalmente recuperado?

- Ahora me hicieron una arteriografía y me tengo que operar otra vez el 18 de septiembre. Es una operación de riesgo, que va a salir bien, porque sé que estoy en buenas manos, porque soy positivo y porque hago deporte. El deporte no solo me ayuda físicamente, sino que me ordena la cabeza y me hace ser mucho más positivo. También hay que prepararse mentalmente.

-¿En qué consiste esa operación?

-Hay varios tipos de accidente cerebrovascular o ictus: isquémico o hemorrágico. Lo que a mí me ha pasado es una aneurisma cerebral con hemorragia, tras reventarse el vaso. Y ahora me han descubierto otra aneurisma en otra zona de la cabeza diferente de la anterior intervención. Además, en la que me han operado quedó una 'manchita', que no es preocupante... Estoy en buenas manos, así que estoy tranquilo.

-¿Aún no se ha bajado del mundo rally?

-Vengo de Alemania, porque me contrató Red Bull para hacer de analista y entrevistador en la televisión 'Red Bull TV' como experto en rallys. Es muy entretenido. La verdad es que me encanta porque formo parte de un equipo de doce o quince personas y este año ya estuve en los rallys de Portugal, España y Alemania. Suelo ir, como mínimo, a dos al año: Portugal a principios de año y España a finales. Me gusta estar porque aunque me retiré de la competición, quiero ver a los amigos que tengo y hablar con pilotos.

-¿Recuerda cuál fue su última carrera?

-Competí en 2002 y mi último rally fue el Rally de Inglaterra. Es cierto que luego con Carlos [Sainz] hicimos algunas carreras, pero nunca pensando en volver a la competición, sino por diversión. Llevo de 'embajador de Volkswagen' desde 2013 y la verdad es que también hice algunas carreras que me pidieron para el grupo y el Rally Legend en San Marino.

-¿Aún mantiene relación con Carlos Sainz?

-Me llevo extraordinariamente con él. Probablemente sea mi mejor amigo, aunque no tengamos contacto directo porque él vive en Madrid. Pero hablamos con frecuencia y con él viví la parte de mi vida más intensa y más exitosa a nivel deportivo. Lo considero un gran amigo porque me lo ha demostrado y nos tenemos gran estima, también a nuestras familias. Es un orgullo poder habido copilotarlo.

- Es usted autor de una frase histórica imborrable. ¿Siguen recordándole aquel "Carlos, trata de arrancarlo"?.

-Eso fue en noviembre de 1998 y no hay una semana que pase en la que alguien no me lo recuerde. Afortunadamente, como soy una persona muy positiva, le dije a Carlos que tratase de arrancarlo pero no podría a encenderlo en la vida, porque tenía un agujero tremendo en el motor. Pero él lo intentó. Ambos tratamos de lograr nuestro objetivo que era volver a ser campeones del mundo de Rally. Al final no pudo ser, pero una semana después estábamos probando el coche para el Rally de Suecia al año siguiente. Así que, por suerte, en el mundo del deporte las cosas se olvidan rápido.

- ¿Qué le ha dado a usted el deporte?

-El deporte no es ingrato, aunque haya momentos malos. Jamás me imaginé que naciendo en Galicia pudiera llegar a ser campeón del mundo de rallys, haber viajado tanto y gozar de la simpatía de la gente. A mí el deporte me ha dado más de lo que nunca me hubiera imaginado.

- ¿Dónde pondría el acento más feliz de su carrera, volviendo la vista atrás?

-Sin lugar a dudas, en el primer Campeonato del mundo de Rallys. Es difícil reconocerlo en el momento, pero es algo especial. Cuando volvimos a España, el recibimiento que tuvimos fue espectacular, con autobuses en Madrid. Y también la victoria en el Rally Safari en 1992, porque soy un apasionado de África y en especial, de Kenia.

-Volviendo a la actualidad del mundo del motor, ¿cómo ve la posible retirada de los iesel?

-En los últimos años se ha visto que el diesel contamina más. Entiendo que, lógicamente, vamos hacia un mundo más verde. En España, por poner un dato, en 1960 había un millón de vehículos. Hoy hay 33 millones. Es decir, 33 veces más que hace cincuenta años y algo tendremos que hacer si queremos cuidar el planeta. El grupo Volkswagen, uno de los más grandes del mundo junto con Toyota, están buscando alternativas. Los coches híbridos y eléctricos cada vez se están imponiendo más por una lógica aplastante de menor contaminación, además de que los coches eléctricos requieren menor mantenimiento. Creo que soy bastante ecologista y que este camino es el bueno.