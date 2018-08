De Lobera: "El cruce entre poblaciones no era generalizado"

El doctor en Aqueología Clásica gallego Arturo de Lombera aseguró ayer a FARO, mientras realizaba trabajos en la "Cueva de Eirós", que "el cruce entre poblaciones no era algo raro; quizás no generalizado, pero no raro", en relación al hallazgo evolutivo entre neandertales y denisovanos. Este arqueólogo enfatizó la importancia de la paleogenética ya que "están aportando muchísima información a lo que nos dicen otros estudios palenontológicos". "Pueden romper paradigmas que antes se tenían por ciertos sobre las relaciones de grupos de la misma especie". También alude al hecho de que los denisovanos hayan sido definidos por la propia genética, ya que por los restos paleontólogisos -falanges y dientes hallados- no han podido ser definidos morforlógicamente.

Por su parte, Marco de la Rasilla, arqueólogo y coordinador de los estudios en el yacimiento neandertal de la cueva de Sidrón (Piloña), considera que el hallazgo por parte del equipo de Svante Pääbo de un híbrido de primera generación entre neandertales y denisovanos "dará una dimensión nueva de cómo se organizaban los grupos (de homínidos). Por ejemplo, habla de la posibilidad de que tuvieran contactos esporádicos".

Svante Pääbo entró en contacto con los restos recuperados del yacimiento español en 2007, cuando los investigadores presentaron una decena de fósiles en el Museo Nacional de Ciencias Naturales para incorporarlos al proyecto "Genoma neandertal". El objetivo era que el análisis de esos restos contribuyera a la secuenciación de todos los genes que componían el ADN de la especie de homínido extinguida hace 40.000 años.

Desde entonces, cada avance publicado por este investigador sueco, un auténtico entusiasta de su trabajo, ha aportado más y más luz a la historia de la evolución humana. La última, el descubrimiento de "Denny", la hija adolescente de una neandertal y un denisovano. "Gracias a estos hallazgos -explica Marco de la Rasilla- la información sobre el comportamiento de estos grupos (de homínidos) es cada día más afinada". Este investigador asturiano añade: "No sorprende que haya sido Svante el descubridor; lleva mucho tiempo estudiando neandertales y tiene los medios técnicos y económicos y el conocimiento para hacerlo".