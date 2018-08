La fusión musical de Wöyza & The Galician Messengers aterriza en Alemania

"Es un reto para mí, porque he tenido que profundizar en nuestras raíces. He cantado hasta llorar coplas gallegas, que me llevan a cuando emigró mi abuelo y lo que surge en mi interior es algo que he reencontrado sin saber que estaba ahí", asegura la cantante gallega Wöyza, que se declara "muy enamorada" del proyecto que hoy presentará en Fráncfort, Alemania, de la mano de The Galician Messengers. "Estoy descubriendo lo mucho que yo tengo de Galicia y que, al profundizar, aflora", indica la rapera viguesa. El grupo realizará un tour de siete conciertos en tres días para el que cuentan con patrocinio de TourGalicia.

Este proyecto, compuesto por cinco músicos brillantes y dos excelentes bailarines, combina estilos y culturas musicales muy diferentes: reggae y hip hop mezclado con las propias raíces y la tradición gallega. Dirigido por la cantante y directora artística Wöyza, el teclista y director musical del grupo es Adrián Solla, al tiempo que el batería es David Outumuro y bajista y hace coros High Paw. También cuentan con el flautista y gaitero Xulio Lorenzo. Además, en Wöyza & The Galician Messengers contarán con la bailarina y coreógranfa Yara Juncal y con el bailarín Rubén -de Boombox, danza urbana-.

El grupo de músicos gallegos, acompañados de dos bailarines representará a Galicia en Fráncfort los próximos tres días con nueve canciones; tratan de ser una muestra de lo que los europeos pueden encontrarse en la comunidad actualmente: un escaparate cultural para exhibir "lo que nosotros podemos ofrecer", alegan. Mezclar el soul con las músicas actuales, por ejemplo, forma parte del proyecto. "El 90% del repertorio es en gallego", destacan los participantes.

Wöyza & The Galician Messengers es indudablemente una fusión abierta en todos los sentidos.

También avanzan que, en su repertorio se basan en la música tradicional clásica como "Unha noite na eira do trigo" trasladada al mundo del soul y hip hop, o una cantiga musicada de Martin Codax (una de las piezas que forman el manuscrito Vindel) que fue arreglada por la viguesa Wöyza.

También destacan las contribuciones de High Paw y Xulio Lorenzo a nivel vocal, puesto que tocarán su reggae y folk en esta fusión gallega. "Un viaje de la tradición cosmopolita a Galicia. Directamente da Fráncfort por parte de los mensajeros de esta nueva generación", añaden.