Xabier Fortes: "Tengo sensación de tensión y vértigo"

Periodista de raza y de vocación azarosa -eligió la carrera para irse a estudiar fuera de Galicia-, a Xabier Fortes le hubiera gustado en otra vida ser futbolista y jugar en el Pontevedra. Pero la reconocida cara del presentador de informativos gallego regresará a la pequeña pantalla para conducir uno de los programas 'buque insignia' de Televisión Española : "Los desayunos de TVE". Además, presentará un otro espacio de actualidad informativa a mediodía, según acaba de desvelar el ente público. Fortes, elegido vicepresidente del Consejo de Informativos de TVE, se mostró crítico con la línea informativa del ente público durante el gobierno de Rajoy. Su regreso al 'dream team' de la cadena pública es ya un hecho para la nueva temporada y mientras realiza esta entrevista ultima su inminente viaje a Madrid (volaría ayer), desde Pontevedra.

-Vuelve a un formato que le dio éxito y reconocimiento con "Las noches". ¿Como asume ahora esta etapa?

-Es obligado en todo ser humano que madure y cada cierto tiempo vea las cosas con algunos matices distintos, pero yo pondría el acento en el cambio de horario. Aunque el formato es parecido al de "La noche", porque se mezclan los géneros periodísticos: noticia, análisis, entrevista, opinión... Hay un matiz que lo cambia todo y es que en "La noche" rarísima vez se producían cambios en la actualidad. Quizás algún episodio fuera de nuestras fronteras, pero lo normal era que analizásemos la actualidad del día de una forma más reposada y que permite otras licencias. El ritmo es más sosegado. En "Los desayunos" todo está pasando en ese momento, las noticias van llegando del Congreso de los Diputados, desde Cataluña o la Bolsa. Se está produciendo información que tienes que ir procesando, dándola además con distintas conexiones. Por tanto, el ritmo es mucho más activo, frenético, y te obliga a salir de un tema a otro sin tenerlo todo previsto porque la actualidad cambia.

-¿Ha hablado con Rosa María Mateo, administradora única de RTVE?

-Hablamos muy brevemente. Fue el día que se conoció mi elección, y le reconocí que tenía una sensación de tensión y vértigo. Quizás porque uno entiende que el reto que tiene delante es de una magnitud importante. No lo podía negar; lo anormal sería que no tuviese esa sensación de hormigueo. Me dijo que es normal, para cualquier periodista que se enfrenta ese reto.

- Competirá en franja horaria y contenidos con el espacio "Al Rojo Vivo", por ejemplo. Pero las tablas y el oficio no le faltan.

-En eso confío y supongo que eso habrán visto, pero a lo mejor cuaja, como los guiños a mi ciudad, locales y deportivos que hacía en "La Noche"... O a lo mejor no. Gran parte del equipo de "La Noche en 24 horas" va estar conmigo de nuevo.

-Se ha destacado por su apoyo a los "viernes negros", la campaña en la que periodistas de TVE se vestían de luto para denunciar la "politización" de la cadena. Sabe que van a mirar su trabajo con lupa.

-Con lupa... y con mirilla telescópica. Soy consciente de ello, y digo lo de la mira telescópica, de forma figurada. No puedo negar que desde el Consejo de informativos he sido elegido -como el resto de mis compañeros- de forma mayoritaria para velar por las buenas prácticas y contra la manipulación y la censura. Y ahora yo voy a seguir escrupulosamente el cumplimiento de los de esos objetivos de pluralidad informativa. Siempre se puede tener un error, pero los principios que demandábamos de honestidad, pluralidad independencia del poder, para mí son de obligado cumplimiento y los voy a poner desde el minuto uno por encima.

-La sociedad está especialmente atenta, sobre todo con los medios públicos.

-Es una demanda de los profesionales y también una exigencia de la ciudadanía. Nuestro país ha ido cambiando y hay una mayor exigencia. Los pensionistas se han movilizado para defender sus derechos cuando parecía imposible que hubiera un movimiento así. Las mujeres han salido a la calle y demostrado que son capaces de parar este país. Hace años era impensable, y lo han logrado. También los periodistas de los medios públicos han salido, tanto de TVE como de TVG, por ejemplo. Lo ideal sería que ese movimiento se trasladase también a los medios privados, en los que hay también un debate con respecto al rigor y a la independencia del poder.

-¿Qué le ha dicho su familia y su padre, conocido defensor de las libertades en las Fuerzas Armadas?

-Están encantados. Siempre me dicen que saldrá bien, pero yo tengo que estar preparado para todo. Mi padre tiene una trayectoria en el debate ciudadano y ha estado en miles de tareas por los derechos y libertades y eso le costó prisión militar en el tardofranquismo. Mi madre me da consejos. Y es una mujer a la que hay que admirar, precisamente por lo que hizo mientras mi padre estaba en prisión: acabó el COU y logró el acceso a la Universidad con cinco hijos, por si mi padre seguía en prisión, para tener un sustento familiar. Con cuarenta y pico también sacó el carné de conducir para poder ir a ver lo por diferentes penales militares. Me marca como guía de esfuerzo y compromiso ético, al igual que mi padre. Mis hermanos son editores, poetas, escritores... tengo el listón muy alto. ¡Ser Fortes en Pontevedra demanda una muy alta exigencia!