"Ya estaba preparado para la Feira Franca y los partidos en Pasarón y tendré que perdérmelos"

-Disfruta estos días de la playa de Lapamán y a Rajoy se le ha visto en Bueu. ¿Se han encontrado?

-La verdad es que no. Estoy entre Pontevedra, mi núcleo vital, Lapamán, y también tengo un hueco en Mondariz, de donde es mi mujer y vengo de dar un pregón en la Feira dos Oficios Artesáns. En Lapamán mantengo mis peñas, de las que me estoy despidiendo estos días. Me da un poco de pena pensar que voy a perderme los partidos de Pasarón y Feira Franca: es dentro de unos días y ya tenía el traje preparado... (Risas) pero creo que será por un programa que merece la pena.

-Dicen también que lo han visto en una peña gastronómica...

-Nos llamamos "Los huevos fritos" porque siempre cada tres o cuatro meses quedábamos a comer huevos fritos con patatas en una taberna de Pontevedra. Hay periodistas y también está Manuel Jabois [que colaborará en TVE], Gerardo Lorenzo... Hicimos el otro día la de la despedida del verano. Mi padre hizo una paella maravillosa con lubrigante: él es el experto. Yo soy un simple meritorio a paellero.