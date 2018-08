Periodista. Conducirá 'Los Desayunos' en TVE y un espacio de actualidad a mediodía

-La verdad es que no. Estoy entre Pontevedra, mi núcleo vital, Lapamán, y también tengo un hueco en Mondariz, de donde es mi mujer y vengo de dar un pregón en la Feira dos Oficios Artesáns. En Lapamán mantengo mis peñas, de las que me estoy despidiendo estos días. Me da un poco de pena pensar que voy a perderme los partidos de Pasarón y Feira Franca: es dentro de unos días y ya tenía el traje preparado... (Risas) pero creo que será por un programa que merece la pena.