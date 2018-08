Luis García Mañá: "Tratei de dotar a Galicia do mellor que tiña a Policía"

O currículo do senador socialista Luis García Mañá (Ourense, 1950) inclúe Dereito, Maxisterio, Toxicoloxía Forense e Antropoloxía Cultural. Pero é recoñecido máis amplamente porque fora Comisario Xefe de Policía en Madrid, Vigo -13 anos- e Ourense, e logo Xefe Superior de Policía de Galicia. Tamén é académico correspondente da Real Academia Galega (RAG) e membro numerario do Instituto de Estudios Vigueses. Desfruta do verán ourensán estes días nunha casa da súa muller en Barbadás, na compaña dos seus catro nenos.

-Un policía protexido polos afectos dos seus.

-Son unha persoa que estima moito o apoio familiar. Sen a base da xente que te quere e que está aí axudándote detrás de ti, fagas o que fagas, a vida faise moito máis complicada.

-Fáleme do resto do ano.

-O que fago é compatibilizar a miña actividade no Senado coas obrigas familiares, posto que na Policía xa me xubilei [2015].

-¿Aínda ten saudades da súa etapa na Policía?

-É certo que foi unha etapa longa: foron preto de 46 años. Sen dúbida, sigo moi relacionado coa Policía porque, entre outras catro ou cinco comisións, son vicepresidente segundo da Comisión de Interior do Senado. Eso fai que siga relacionado coas forzas de seguridade. Concedéronme a titulación de Comisario xeneral honorario, e sigo desfrutando desa condición, aínda que non sexa en activo.

-¿Ten algún episodio policial gardado na memoria con especial mimo ou cariño?

-Síntome moi satisfeito de ter servido publicamente á sociedade española en distintos períodos, algúns moi delicados. Eso permitiume avanzar e chegar a ser Xefe Superior de Policía da miña propia comunidade, á que no meu tempo procurei dotala co mellor que tiña a Policía: desde base de helicópteros a laboratorios de Bioloxía e ADN, pasando por cuestións colaterais como museos, ou por incrementar e crear Unidades. Tamén, construír as novas Comisarías de Vigo e Santiago. A función dun Xefe de Policía creo que é servir aos cidadáns, pero tamén aos seus propios compañeiros que están nas rúas esforzándose por dar seguridade.

-Hai días como hoxe nos que se cuestiona en España a penetración de atentados xihadistas. ¿Son diferentes os corpos de seguridade á raíz desta ameaza?

- Os corpos de seguridade son como os das persoas: imos cambiando cos anos ás novas realidades. A Economía, a Socioloxía e a Política repercuten. Non ten que ver nin a Policía nin a realidade social de cando eu ingresei á dos tempos que vivimos. Daquela ETA centraba a nosa preocupación; hoxe apareceu o terrorismo internacional, que nos obriga a ter outro tipo de atención. Temos que estar moi pendentes, porque o atentado é moito máis variable tanto nas armas empregadas como no número de persoas. Unha soa pode traer a desgraza á nosa sociedade.

-Publicou "Por que as sombras non teñen ollos" hai tres anos con Xerais.Fáleme da súa carreira literaria.

-Fixen o propósito de non facer exactamente unha carreira literaria, senón vivir a literatura sen seguir unha metodoloxía, so escribindo cousas de cando en vez. Polo tanto, non plantexei ir medrando en calidade e cantidade no mundo literario; so publicar un libro de narrativa, ensaio ou contos. Sempre estou tomando apuntamentos e colaborando. Hai un par de semanas estiven en Entrimo impartindo unha conferencia, ou atendendo a cuestións do Couto Mixto.

- ¿Está metido en algún novo proxecto?

-Estou escribindo cousas. Algunha pretende ser unha novela e outras, traballo de investigación ou ensaio. Pero non quero correr, eu non vivo da literatura e polo tanto, non me provoca tensión.

-¿Segue activo na RAG?

-Sigo sendo membro correspondente. Aínda que non moi activo, atendo todo aquelo que se me pide.

-A esa república galega constituída á marxe de España e Portugal adicou un fermosísimo libro: "O Couto Mixto. Unha república esquecida" a principios deste século.

-Publicárase primeiro coa Universidade de Vigo (2000) e logo con fotografías de Xurxo Lobato (2005), que considero un dos grandes fotógrafos deste país. A razón é que considerabamos que era un libro de divulgación e polo tanto, as imaxes que ilustrasen enriquecían moito. Foi un libro con certo éxito.

-Precisamente nesa zona conflúe outro dos seus obxectos de traballo: o desgarrado despoboamento rural.

-Certamente son vicepresidente segundo da Comisión de Demografía do Senado. Estudamos o problema demográfico no mundo, pero moi particularmente a min doéme o que atinxe ao noso pobo galego. Toda a Galicia interior está sufrindo unhas taxas de despoboamento e avellentamento, cun saldo vexetativo tan negativo que non sei a onde nos levará como non se lle poña remedio. É moi triste que moitas das desgrazas que seguen acontecendo teñen que ver co despoboamento como os lumes forestais.

-Ten amigos de sempre?

-Teño algún dos amigos de sempre que estiveron ao meu carón cando facía falta e seguen... E adquirín algún novo. No mundo da cultura galega hai persoas que son absolutamente necesarias para min e facemos cousas que nos alimentan intelectual e espiritualmente. Vivimos o noso mundo, loitando pola cultura da nosa terra.