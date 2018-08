La lactancia puede ayudar a proteger a las madres contra accidentes cerebrovasculares

La lactancia materna no solo es beneficiosa para los bebés. Hay cada vez más pruebas de que también puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en las mujeres posmenopáusicas que amamantan al menos a un niño, según una investigación publicada en la revista 'Journal of the American Heart Association', editada por la Asociación Estadounidense del Corazón.

"Algunos estudios demostraron que la lactancia podría reducir las tasas de cáncer de mama y ovario, así como el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Ahora, nuestras conclusiones apuntan a los beneficios de la lactancia materna sobre la enfermedad cardiaca y otros factores de riesgo cardiovascular específicos", detalla la autora principal del estudio, Lisette T. Jacobson, profesora asistente en el departamento de Medicina preventiva en la Escuela de Medicina de la Universidad de Kansas-Wichita.

Este es uno de los primeros estudios que examinó la lactancia materna y una posible relación con el riesgo de apoplejía para las madres.