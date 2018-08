El Gobierno hará públicos los bienes registrados por la Iglesia católica

El Ministerio de Justicia está procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados -inscritos en el Registro de la Propiedad- por la Iglesia católica y prevé, una vez finalizado, su publicación para garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos. Así lo señaló en respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien consideró que se trata de "un paso adelante después de muchos años mareando la perdiz por parte del Gobierno de Mariano Rajoy".

El parlamentario socialista valoró que Justicia se haya comprometido a hacer público el listado, ya que el anterior Ejecutivo, en una repuesta al mismo diputado, en noviembre de 2017, le informó de que había pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en virtud de la Ley Hipotecaria, "pero nada más".

Hurtado incidió en la importancia de que se haga público el listado, porque "es el punto de partida para poder recuperar parte de esos bienes, que, según algún representante de la Iglesia, pueden estar en torno a los 40.000 en todo el territorio nacional", aunque "se concentran más en unas provincias que en otras".

Una vez conocidos los bienes inmatriculados, instituciones y particulares que consideren que alguno de ellos es de su propiedad y han sido "indebidamente" registrados por la Iglesia podrán reclamar por la vía judicial, señaló.

Hurtado consideró que la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP que daba a la Iglesia la potestad de actuar como una institución pública "ha significado una enorme capitalización" de ésta, a espaldas de todos y con una opacidad escandalosa", unida a "una avidez impropia de la Iglesia".

Esa reforma posibilitaba a la Iglesia inmatricular los bienes "sin acreditar que eran de su propiedad, en muchos casos" y, a veces, se trataba de bienes de dominio público, como la Plaza del Triunfo, cercana a la Mezquita de Córdoba, que "está en estos momentos a nombre de la Iglesia".

Los obispos españoles mostraron ayer su conformidad con la medida "siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación", pero matizan que ellos no disponen de esos datos. "La Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia", aseguró el responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, quien recordó que en España hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica "que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas en todo, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles".