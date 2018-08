Los Planetas, Dani Rovira, Coque Malla y "The Hole", este año en el Mar de Vigo

Los conciertos y espectáculos volverán al Auditorio Mar de Vigo el próximo 27 de septiembre, con la primera de las funciones del espectáculo "The Hole Zero". Los Planetas (24 de noviembre), Les Luthiers (del 16 al 18 de noviembre), La Fura dels Baus (del 30 de noviembre al 2 de diciembre), Dani Rovira (3 de noviembre), Coque Malla (26 de octubre) y Rozalén (6 de octubre) figuran también entre los nombres más destacados de la programación. Para el concierto de la cantautora albaceteña hace tiempo que no quedan entradas.

"The Hole Zero", espectáculo que combina teatro, circo y cabaret, estará en el Auditorio Mar de Vigo del 27 al 30 de septiembre. Lo nuevo de The Hole nos traslada a la nochevieja de 1980 para conocer los orígenes de esta saga.

Las entradas para Rozalén (7 de octubre) están agotadas, como casi todas las de sus conciertos de la presente gira. La manchega es una de las voces más destacadas de la nueva canción de autor. Su propuesta artística combina la música con su faceta de activista social. En todos sus conciertos está acompañada por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, para que sus letras lleguen a todo el mundo.

"Caperucita Roja", una ópera para toda la familia, llegará al auditorio vigués el 7 de octubre. Este espectáculo de teatro musical se basa, por un lado, en la versión de los hermanos Grimm, y por otro el texto original de la "Caperucita Roja" de Charles Perrault.

También para el público infantil y familiar está destinado "Shrek, o musical", primera adaptación oficial de la famosa película de la productora DreamWorks que se hace en gallego. Será el 28 de octubre.

Tras la actuación, el 11 de octubre, de la Orquesta Sinfónica de Galicia, llegará Coque Malla y el Cuarteto Irrepetible el 26 de octubre. El cantante madrileño se acompaña de un cuarteto de cuerda para ofrecer una serie de conciertos íntimos basados en su álbum "Irrepetible" (2017).

Dani Rovira, JJ Vaquero e Iñaki Urrutia es el trío de cómicos de "Monólogos Interruptus", tres cómicos de la misma generación que se enfrentan a una noche de monólogos en la que el cómico que habla podrá ser interrumpido por los otros dos.

El 8 de noviembre volverá la Orquesta Sinfónica de Galicia, esta vez con la violinista Leticia Moreno como solista; y al día siguiente, el 9 de noviembre, el espectáculo musical "Michael Legend". Es la octava temporada de este proyecto basado en el repertorio de Michael Jackson, y ha sido visto por más de 200.000 personas.

El músico gallego Xoel López llevará sus "Sueños y pan" al Mar de Vigo el 10 de noviembre, y del 16 al 18 de ese mes ofrecerán tres funciones los argentinos Les Luthiers. Esta vez traen a Vigo su nuevo espectáculo, "Viejos hazmerreíres", una antología que incluye lo mejor de espectáculos memorables como "Los Premios Mastropiero", "Todo por que rías", "Por humor al Arte", "Lutherapia"? pero esta vez renovados para formar parte de una absurda transmisión de radio.

Los Planetas celebrarán en Vigo el 24 de noviembre el XX aniversario del álbum "Una semana en el motor de un autobús", considerado uno de los más influyentes del pop de los 90 en España. El grupo granadino y varios compositores-arreglistas adaptaron el disco completo para quinteto de cuerda y piano. Junto a Jota y Florent interpretarán el álbum de principio a fin.

"Carmina Burana"

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, la compañía catalana La Fura dels Baus llevará al Mar de Vigo su espectáculo basado en "Carmina Burana", la famosa partitura de Carl Orff, una de las piezas musicales más poderosas jamás compuestas. Además de música en directo, incluirá treinta artistas en escena, un cilindro de ocho metros de diámetro, imágenes proyectadas, una luna gigante...Un espectacular montaje que ha viajado por tres continentes y ha sido admirado por más de 150.000 espectadores.

La de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Andrew Litton, el 13 de diciembre, es la última de las actuaciones programadas de momento para este año en el Auditorio Mar de Vigo.