"Fiebre" gallega por Ricky Martin

Galicia enloqueció anoche con el artista puertorriqueño, que volvió a los escenarios tras el éxito de su segundo año de residencia en el Park Theater de Las Vegas con 'All in'. El Monte do Gozo de Santiago de Compostela registró un lleno total para escuchar al cantante y actor, que a sus 46 años demostró estar en plena forma.

En esta gira Ricky Martin interpreta grandes grandes éxitos de toda su carrera como "La copa de la vida", "Livin' la vida loca", "Disparo al corazón", "La mordidita" o las más recientes "Vente pa ca" y "Fiebre". Un público entregado siguió los movidos temas con una "fiebre" aumentada por la jornada de intenso calor en toda Galicia, que se hizo patente también en el Monte do Gozo.

Recientemente Ricky Martin ha recibido grandes elogios por su papel en la serie sobre el diseñador Gianni Versace, "American Crime Story", en la que interpretó a Antonio D'Amico, quien fuera pareja de Gianni Versace durante 15 años. "La serie de Versace me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad", ha dicho.

El resto de conciertos de Ricky Martin en la gira hasta el 1 de septiembre serán en Tarragona, Fuengirola, Sant Feliu de Guixols, Benidorm, Almería, San Bartolomé de Tirajana, San Sebastián, Cádiz y Córdoba.