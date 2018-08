Las Rías Baixas no se apean de los 30º

Las Rías Baixas han tenido que esperar hasta la segunda mitad de agosto para ver cómo el mercurio se asienta en el entorno de los treinta grados, algo que no ha ocurrido en todo el verano, marcado por las oscilaciones térmicas. Tras superar los 30 grados el pasado martes, el pronóstico de Meteogalicia indica que la influencia del anticiclón y la ausencia de vientos del oeste dejarán cielos despejados y temperaturas veraniegas al menos hasta el próximo fin de semana, con lo que previsiblemente se encadenarán al menos diez días con buen tiempo.

En el caso concreto de las Rías Baixas se prevé que el mercurio supere los 30 grados hoy, mañana y el lunes, y que a partir de ahí se quede estancado en los 29º/30º. Las mínimas para este fin de semana también se prevén altas, por encima de los 20 grados en Vigo y en el entorno de los 15º en el resto de Galicia.Y no solo el litoral pontevedrés se beneficiará de las altas presiones, ya que también en el norte gallego se superarán los 25 grados durante al menos una semana más.

"Tras un mes de julio revuelto, tormentas, ola de calor y de nuevo tiempo revuelto, la previsión es que se asiente el anticiclón y el viento seco del nordeste", señala desde Meteogalicia María Souto, que recuerda, no obstante, que es "la peor combinación posible para los incendios", por lo que aconseja extremar las precauciones. "No podremos hablar de cielos despejados al cien por cien toda la semana porque podrían surgir nubes de evolución y tormentas por el calor", subraya Souto. Pese al aumento de las temperaturas no se atisba en el horizonte una ola de calor.

Oscilaciones

Hay que remontarse dos meses para encontrar una semana completa (del 17 al 23 de junio) con temperaturas veraniegas. Vigo no disfrutó ni una sola jornada en todo julio a 30 grados (la máxima fue de 27,6, el domingo 22) y la ola de calor de agosto dejó temperaturas incluso superiores a los 35 grados pero el calor apenas se mantuvo durante cinco días y tanto en la jornada precedente a ese fenómeno como la posterior el mercurio apenas pasó de los 23 grados.