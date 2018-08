Ricky Martin: "Ahora soy libre, no me escondo y, por ende, soy muy feliz"

El cantante Ricky Martin (Puerto Rico, 1971) actúa mañana en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, con un espectacular show en el que repasará todos sus éxitos.

-Desde 2015 no saca nuevo material a excepción de algunas colaboraciones con grandes artistas como Maluma o Wisin & Yandel. ¿Para cuándo tiene pensado sacar su nuevo trabajo?

-¡Muy pronto! Ahora mismo estoy en el estudio grabando lo que será mi nuevo material. Aunque durante estos dos últimos años estuve enfocado en diferentes proyectos, como la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, y mi residencia en Las Vegas, entre otros, la música es mi pasión y no puedo estar alejado de ella por mucho tiempo. Este año lanzamos Fiebre junto a mis amigos Wisin y Yandel, y ya estamos con planes para lanzar lo que será mi próximo sencillo.

-¿Cómo se ve España desde fuera?

-Veo a España como siempre la he visto, un lugar muy especial, único, de donde solo tengo muy buenos recuerdos. Parte de mis raíces son españolas, tengo amistades muy queridas, mis fans son lo mejor y como siempre lo he dicho, cada vez que voy me hacen sentir como en casa.

-Lleva dos años como artista residente en Las Vegas con su espectáculo All In y ha cosechado un éxito sin precedentes. ¿prefiere estar en un mismo lugar o salir de gira?

-Muy interesante tu pregunta. Por un lado, fue una experiencia maravillosa e inigualable el poder estar en Las Vegas durante estos dos años, ser el primer latino en tener su propia residencia y poder estrenar uno de los teatros más espectaculares de la ciudad. Para mí y el equipo era muy cómodo porque solo se tenía que armar el escenario y la producción una vez y simplemente lo que hacíamos era llegar y presentar el show ante un público muy exigente. Por otro lado, no hay nada que me guste más que salir de gira. Es una fuente de inspiración constante. Aprender de la cultura de cada sitio que visitamos, escuchar los sonidos de cada región, conocer a personas de todas partes del mundo es lo que me ha hecho el artista que soy hoy en día. Ambas situaciones tienes sus ventajas y desventajas, pero independientemente de esto, de lo que estoy más agradecido es que puedo hacer lo que más me apasiona en esta vida, sea de gira o en un mismo lugar.

-No solo triunfa en el mundo de la música sino que también lo hace en el mundo de la interpretación. Ha sido nominado a los Emmy por su participación en la serie sobre el asesinato del diseñador Gianni Versace. ¿Se lo esperaba?

-Definitivamente, no me esperaba la nominación, pero me siento sumamente agradecido de haber sido considerado y estoy muy orgulloso de que todos mis compañeros y el show también fueran reconocidos. Para mí, ha sido una experiencia increíble y un verdadero honor, no solo el haber podido trabajar con un grupo increíble de actores, directores, y productores, sino también poder compartir una historia con un mensaje importante y poderoso. La injusticia que se vivía por aquel entonces y que aún existe en la actualidad es algo que me inspira a continuar usando mi voz para crear conciencia sobre los problemas que afronta la comunidad LGTBI.

-La serie de Luis Miguel ha tenido tanto éxito que quieren hacer un biopic sobre su vida. ¿Qué le parece?

-Bueno, siento que todavía me queda mucho por hacer, pero yo no estoy cerrado a nada.

-Es un icono musical y también lo es para el colectivo homosexual. Su último disco se titula A quien quiera escuchar , ¿qué le diría a todos aquellos que no quieren escuchar y asumir que la diversidad existe?

-Que la vida es maravillosa cuando no juzgas y aceptas a todas las personas por lo que son, independientemente de donde vengan, religión, color de piel u orientación sexual. Suena simple, pero estamos viviendo en un mundo donde los crímenes de odio son comunes y la única manera de erradicarlos es seguir abogando por la libertad, usando nuestras plataformas para enviar mensajes de igualdad, tolerancia y sobre todo, de amor. Hemos avanzado mucho pero todavía tenemos mucho trabajo por delante.

-Muchos artistas confiesan que han llegado a cansarse de sus canciones. De todo su repertorio, ¿cuál es su canción fetiche? ¿Cuál es de la que más se ha cansado?

-No es mi caso. Esos temas marcaron un antes y un después en mi carrera, son favoritas de mi público, ¿cómo me voy a cansar de cantarlas? Al contrario, gracias a esas canciones puedo seguir trabajando todos los días en lo que más me apasiona, que es la música y mi carrera.

-Eche la vista atrás. ¿Cómo ha cambiado Ricky Martin con el paso de los años?

-Soy libre, no me escondo y, por ende, soy más feliz.